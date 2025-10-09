Odgovor Varoufakisu
Intendantica riječkog HNK: Osuđujemo genocid u Gazi, ali suradnja s izraelskim autorom ne znači suučesništvo
Žalosti nas što se pokušava izvršiti pritisak na našu instituciju, što stvara atmosferu straha među umjetnicima, poručila je intendantica HNK Zajc Dubravka Vrgoč u odgovoru na dopis grčkog ekonomista Yanisa Varoufakisa u kojem otkazuje gostovanje u tom HNK.
Dubravka Vrgoč u četvrtak je reagirala na obavijest Yanisa Varoufakisa da se povlači iz događanja Filozofski teatar, u kojem je trebao gostovati u riječkom HNK 30. studenog ove godine, zajedno s filozofom Srećkom Horvatom.
U dopisu intendantici Varoufakis je istaknuo da "ima političku odgovornost bojkotirati institucije koje dopuštaju da ih izraelske institucije koriste za artwashing izraelskog genocida i kolonijalnog nasilja".
Naveo je da se njegova odluka temelji na vjerodostojnim informacijama da će ovaj HNK ugostiti predstavnike koje podržavaju izraelske kulturne institucije, a koje su suučesnice ne samo u brisanju palestinske umjetnosti, nego i palestinskog života u cijelosti. Naglasio je da, iako nema namjeru suditi o intendatičinim umjetničkim i kulturnim odabirima, ima političku odgovornost "u ovom trenutku, dok se odvija genocid nad palestinskim narodom, koji će obilježiti generaciju na globalnoj razini".
"Kazalište nije bojište ideoloških podjela"
Dubravka Vrgoč je u svom reagiranju na Varoufakisov dopis ustvrdila da pritisak na instituciju potiče polarizaciju unutar kazališta i publike. "Naš je cilj upravo suprotan: graditi kazalište kao središte susreta, dijaloga i zajedničkog promišljanja svijeta, a ne kao bojište ideoloških podjela. U posljednjim mjesecima s velikim smo naporom i odgovornošću nastojali otvoriti teatar prema Gradu i njegovim građanima. Vjerujemo da kazalište mora biti prostor gdje se različiti pogledi mogu čuti, razumjeti i – makar privremeno – približiti", navela je.
"Zato pozivi na bojkot ne pridonose rješavanju patnje, već stvaraju nove zidove i produbljuju nepovjerenje. Bojkot umjetnosti jest oblik „cancel culture“, kulture poništavanja, koja onemogućava dijalog i time izdaje samu bit kulture. Umjesto toga, pozivamo sve – umjetnike, gledatelje, građane – na razgovor, razmjenu i zajedničko promišljanje. Duboko vjerujemo da kultura mora povezivati ljude, poticati razumijevanje i empatiju, osobito u trenucima kad svijet tone u nove podjele i nasilje. Umjetnost ne može zaustaviti rat, ali može spriječiti da izgubimo ljudskost", dodala je intendantica.
Varoufakisov dopis odnosi se na gostovanje izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK u kojem premijerno postavlja balet "Venezuela", najavljen za studeni 2025.
Dubravka Vrgoč ističe da je Naharin jedan od najvažnijih koreografa današnjice, autor čiji je umjetnički jezik oblikovao čitave generacije plesača i publika diljem svijeta.
"Predstava "Venezuela", koja se izvodi u našem kazalištu, govori univerzalnim jezikom pokreta, suosjećanja i zajedničkog ljudskog iskustva, koje nadilazi sve političke i nacionalne podjele", istaknula je Vrgoč. "Istodobno, želim vrlo jasno reći: osuđujemo genocid u Gazi i izražavamo duboko suosjećanje s palestinskim narodom, kao i sa svim narodima svijeta koji danas trpe nasilje i nepravdu. No, odbacujemo tezu da umjetnička suradnja s izraelskim autorom znači suučesništvo u zločinu", dodala je.
