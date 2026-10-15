Interpolov stručnjak upozorio na opasnost AI-ja: "Lako uklone odjeću s fotografija djece"

"Počinitelj može iskoristiti te nevine fotografije djece, uzeti ih, ukloniti odjeću s fotografija i napraviti ilegalne fotografije s njihovim licima. Ne samo da bi ucjenjivali djecu, već i za svoj užitak. Moramo biti svjesni toga da kad je nešto na internetu, može uzeti bilo koja osoba koja možda ima zle namjere po pitanju tih vaših fotografija ili snimke. Zato, preporučio bih roditeljima da budu svjesni fenomena. Kada se razvije svijest, vjerujem da će roditelji biti oprezniji."