UCJENE I ISKORIŠTAVANJE
Interpolov stručnjak upozorio na opasnost AI-ja: "Lako uklone odjeću s fotografija djece"
Fotografije djece koje roditelji objavljuju na društvenim mrežama mogu postati sredstvo ucjene i seksualnog iskorištavanja, a umjetna inteligencija počiniteljima dodatno olakšava zlouporabu takvih sadržaja, upozorio je zamjenik šefa Interpolova odjela za kaznena djela protiv djece Francesco Becchetti.
Roditelji često dijele fotografije svoje djece na društvenim mrežama, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. Razvoj umjetne inteligencije dodatno je povećao rizik od zlouporabe takvih sadržaja, a o toj se temi razgovaralo i na konferenciji Cyber Guard u Zagrebu, koja je okupila brojne stručnjake.
Becchetti, zamjenik šefa Interpolova odjela za kaznena djela protiv djece, upozorio je na sve veće izazove s kojima se istražitelji suočavaju zbog primjene umjetne inteligencije u kaznenim djelima protiv djece.
"Umjetna inteligencija je silno utjecala na zločine protiv djece. Naši istražitelji imaju puno više posla. Moraju prvo shvatiti je li ono što su vidjeli generirano umjetnom inteligencijom ili je stvarno. I to postaje sve teže. I ne samo to. Nažalost, to značajno usporava istrage, što znači da istražitelji imaju manje vremena da se fokusiraju na stvarne istrage", kazao je Becchetti za Dnevnik Nove TV.
Fotografije djece koriste za ucjene
Među problemima s kojima se susreću posebno se ističu slučajevi seksualne iznude u kojima počinitelji koriste fotografije djece i uz pomoć umjetne inteligencije mijenjaju njihov sadržaj.
"Uz korištenje umjetne inteligencije te fotografije postanu ilegalne i koriste se kako bi se njima ucijenilo djecu, za seksualnu iznudu. U prošlosti, takve iznude su zahtijevale duži proces. Sada uz umjetnu inteligenciju počinitelji mogu to ubrzati. Lako uzmu nečiju fotografiju, brzo je promijene, uklone odjeću i tako moguucjenjivati dijete", rekao je.
Upozorio je i na teške posljedice takvih slučajeva, istaknuvši da žrtve mogu biti izložene velikom psihičkom pritisku.
"Bilo je strašnih posljedica u ovakvim slučajevima. U SAD-u jedno šesnaestogodišnje dijete je počinilo samoubojstvo jer se nije moglo nositi sa sramotom. Zato moramo graditi i povjerljivo okruženje oko djece. Moraju znati, ako se slučajno dogodi, da je to široko rasprostranjen fenomen."
Roditelji trebaju biti svjesni rizika
Becchetti je istaknuo da ga posebno zabrinjava to što roditelji često nisu svjesni opasnosti kojima izlažu djecu objavljivanjem njihovih fotografija na internetu.
"Počinitelj može iskoristiti te nevine fotografije djece, uzeti ih, ukloniti odjeću s fotografija i napraviti ilegalne fotografije s njihovim licima. Ne samo da bi ucjenjivali djecu, već i za svoj užitak. Moramo biti svjesni toga da kad je nešto na internetu, može uzeti bilo koja osoba koja možda ima zle namjere po pitanju tih vaših fotografija ili snimke. Zato, preporučio bih roditeljima da budu svjesni fenomena. Kada se razvije svijest, vjerujem da će roditelji biti oprezniji."
Interpol želi unaprijediti identifikaciju žrtava
U Hrvatskoj je zabilježeno više slučajeva u kojima su počinitelji potajno snimali djecu na plažama koristeći skrivene kamere ugrađene u naočale i olovke. Becchetti se prisjetio sličnog slučaja iz vremena kada je radio u talijanskoj policiji.
"Jako dobro se sjećam slučaja, još dok sam bio u talijanskoj policiji. Bila je riječ o pedofilu koji je koristio naočale za snimanje djece. Znam da smo surađivali dosta s Hrvatskom, znam da ste imali sličnih slučajeva. Ono što vam mogu reći od strane Interpola, dajemo sve od sebe da razvijemo bolju identifikaciju žrtava. Organizirat ćemo radnu skupinu koja će se fokusirati na područje oko Hrvatske, uključit će susjedne zemlje."
Dodao je da je cilj omogućiti istražiteljima iz regije da zajednički rade na prepoznavanju žrtava.
"Omogućit ćemo istražiteljima iz ove regije, znam da bi Hrvatska trebala biti dio toga, da zajedno rade i zajedno identificiraju žrtve."
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