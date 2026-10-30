"Investitor gradi mimo dozvole, a gradonačelnik proziva građane": Inicijativa odgovorila Milinoviću

U priopćenju koje je inicijativa Gospić je naš dom objavila, oštro su osudili pozive na nasilje, uključujući komentare u kojima se spominju "kamenovanje i pljuvanje" gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića, kao i sve oblike vrijeđanja, neovisno o tome tko ih upućuje i kome su namijenjeni.