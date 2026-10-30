GOSPIĆ JE NAŠ DOM
"Investitor gradi mimo dozvole, a gradonačelnik proziva građane": Inicijativa odgovorila Milinoviću
Građanska inicijativa Gospić je naš dom odbacila je optužbe gradonačelnika Darka Milinovića da podržava pozive na nasilje te ga pozvala da odgovori na pitanja o građevinskoj dozvoli za tvornicu litija, ističući da se umjesto nezakonitostima bavi prozivanjem građana.
U priopćenju koje je inicijativa Gospić je naš dom objavila, oštro su osudili pozive na nasilje, uključujući komentare u kojima se spominju "kamenovanje i pljuvanje" gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića, kao i sve oblike vrijeđanja, neovisno o tome tko ih upućuje i kome su namijenjeni.
"Nasilje, prijetnje i uvrede nikada nisu bili ni neće biti dio našeg djelovanja", poručili su.
Istodobno su odbacili Milinovićeve pokušaje da komentare drugih osoba poveže s njihovom inicijativom. Navode da je gradonačelnik ovog tjedna javno, imenom i prezimenom, prozvao jednu njihovu članicu i optužio je za podržavanje takvih komentara.
Kao dokaz je, ističu, objavio komentare trećih osoba napisane ispod njegovih objava, a ne objava inicijative. Naglašavaju da ni prozvana članica ni inicijativa nisu napisale, podijelile ili podržale te riječi.
"Gradonačelnik nas napada gotovo svakodnevno"
Iz inicijative su pozvali javnost i medije da usporede način njihove komunikacije s onim gradonačelnikovim. Tvrde da se u svojim objavama bave zakonima, rokovima i dokumentima, traže pisane odgovore te postavljaju pitanja o građevinskoj dozvoli za tvornicu litija i otpadu u Gospiću.
S druge strane, navode, gradonačelnik im već mjesecima, a posljednjih tjedana gotovo svakodnevno, na društvenim mrežama odgovara prozivkama, optužbama i klevetama. Pritom, kako tvrde, imenom i prezimenom napada njihove članice, koje su isključivo žene, te iznosi insinuacije o njihovoj povezanosti s otpadom na koji je upravo inicijativa upozorila javnost.
Posljednji takav napad, kažu, uslijedio je nakon što su upozorili da je investitor u krugu tvornice litija izgradio spremnik za ukapljeni plin koji nije predviđen ni postojećom, spornom građevinskom dozvolom.
Iz Grada su im, navode, odgovorili da su s tom "problematikom" bili upoznati i prije njihova upita. Međutim, na pitanje koje su konkretne korake poduzeli nisu dobili odgovor.
"Investitor koji gradi i mimo dozvole koju bi Grad trebao poništiti, dakle, nije tema gradonačelnikovih objava. Tema su građani koji na te nezakonitosti ukazuju", poručili su iz inicijative.
Traže pisani odgovor o građevinskoj dozvoli
Istaknuli su da osuđuju nasilje, ali i način komunikacije gradonačelnika prema građanima koji propituju postupanje gradske vlasti.
Smatraju da je Milinović, kao nositelj javne funkcije, dužan prihvatiti kritike, pa i one oštre, te da mu njegova funkcija ne daje pravo da građane koji od Grada traže zakonito postupanje javno prikazuje kao osobe koje potiču nasilje.
Podsjetili su i da su članovi inicijative građani Gospića koje gradonačelnik, po svojoj funkciji, predstavlja i zastupa, neovisno o tome slažu li se s njegovim stavovima.
Od Milinovića i dalje traže pisani odgovor na pitanje hoće li Grad poništiti građevinsku dozvolu za tvornicu litija i, ako to ne namjerava učiniti, na temelju kojeg zakona. Navode da taj odgovor traže još od ožujka, a rok za poništenje dozvole istječe početkom prosinca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare