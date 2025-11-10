Istraživanje: Zabrinjavajuće velik broj djece trpi online nasilje

Voditelj ureda Centra za sigurniji Internet Ivan Ćaleta kazao je da se vršnjačko nasilje u najvećem broju slučajeva iz stvarnog svijeta prenosi i na virtualni. Najčešće je to u grupama vršnjaka na nekoj od komunikacijskih platformi, gdje se svakodnevno događa vrijeđanje, omalovažavanje i niz sličnih ponašanja prema vršnjacima koje može izazvati trajne posljedice nad žrtvama nasilja.