Oglas

PU zagrebačka

Pritvoren maloljetnik koji je u Novom Zagrebu pretukao vršnjaka

author
Hina
|
03. stu. 2025. 19:17
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Zagrebačka policija kazneno je prijavila maloljetnika koji je 8. listopada ove godine, u blizini škole na području Novog Zagreba, doveo vršnjaka u ponižavajući položaj te ga teško ozlijedio.

Oglas

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da maloljetnika, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči za kaznena djela nasilničkog ponašanja i nanošenja teške tjelesne ozljede.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je u sukobu dvojice maloljetnika jedan od njih svojim ponašanjem ostvario obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja kao i kaznenog djela teške tjelesne ozljede tako što je doveo vršnjaka u ponižavajući položaj te ga teško ozlijedio, navode u priopćenju

Dodaju da je ozlijeđenom maloljetniku liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je naknadno utvrđeno da je teško ozlijeđen

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetniku za mladež u Zagrebu. 

U policiji nadodaju da će o svemu biti obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta.

Policija savjetuje roditelje da se s punim povjerenjem obrate policiji ako sumnjaju u bilo kakav oblik protupravnog ponašanja na štetu djece kako bi policijski službenici žurno poduzeli mjere i radnje iz svog područja rada.

Teme
Maloljetničko nasilje Policijska uprava zagrebačka Teška tjelesna ozljeda Zagreb Zaštita djece

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ