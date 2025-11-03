Oglas

Daniel Milošević

Psiholog o međuvršnjačkom nasilju: "Nasilje ne prestaje kad dođe do digitalnog svijeta"

author
Nina Kljenak
|
03. stu. 2025. 12:28

Daniel Milošević, psiholog koji radi i djeluje u polju dječje i adolescentne kliničke psihologije u Centru za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb-Istok gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o međuvršnjačkom nasilju. Odrastanje u digitalnom svijetu dodatno komplicira suočavanje s vršnjačkim nasiljem, upozorava psiholog. Online okruženje, koje je teško nadzirati i regulirati, obiluje sadržajem koji nije primjeren djeci, a nedostatak nadzora odraslih otežava učenje sigurnog ponašanja na internetu.

Oglas

Teme
Daniel Milošević N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ