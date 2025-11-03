Psiholog o međuvršnjačkom nasilju: "Nasilje ne prestaje kad dođe do digitalnog svijeta"

Daniel Milošević, psiholog koji radi i djeluje u polju dječje i adolescentne kliničke psihologije u Centru za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb-Istok gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o međuvršnjačkom nasilju. Odrastanje u digitalnom svijetu dodatno komplicira suočavanje s vršnjačkim nasiljem, upozorava psiholog. Online okruženje, koje je teško nadzirati i regulirati, obiluje sadržajem koji nije primjeren djeci, a nedostatak nadzora odraslih otežava učenje sigurnog ponašanja na internetu.

