Daniel Milošević
Psiholog o međuvršnjačkom nasilju: "Nasilje ne prestaje kad dođe do digitalnog svijeta"
Nina Kljenak
|
03. stu. 2025. 12:28
| Novi dan
|
0komentara
Daniel Milošević, psiholog koji radi i djeluje u polju dječje i adolescentne kliničke psihologije u Centru za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb-Istok gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o međuvršnjačkom nasilju. Odrastanje u digitalnom svijetu dodatno komplicira suočavanje s vršnjačkim nasiljem, upozorava psiholog. Online okruženje, koje je teško nadzirati i regulirati, obiluje sadržajem koji nije primjeren djeci, a nedostatak nadzora odraslih otežava učenje sigurnog ponašanja na internetu.
