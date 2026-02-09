Troskot: "Plenković neće dozvoliti smjenu ministra Piletića jer ga je on i postavio"

Saborski zastupnik stranke Most Zvonimir Troskot u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić komentirao je nepravomoćnu presudu Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka obiteljima preminulih, koji ga nisu dočekali. Uvjeren je kako premijer Andrej Plenković neće zbog toga smijeniti ministra Marina Piletića
Zvonimir Troskot kaže da mu je presuda Upravnog suda da se obiteljima osoba koje nisu dočekale isplatu inkluzivnog dodatka, taj dodatak isplati posve očekivana, ali ga je iznenadio izostanak empatije kod ministra Marina Piletića, presuda Upravnog suda.
"Mislim da premijer Plenković neće dozvoliti smjenu ministra Piletića jer ga je on i postavio. Bit će najvažnije da se obiteljima taj dodatak isplati i da im se prizna križ koji imaju", kazao je Troskot odgovarajući na pitanje novinarke Božić.
Smatra kako je Upravni sud potvrdio da država može pomoći najranjivijima.
Troskot je govorio i o odlaganju opasnog otpada u Lici, a ustvrdio je na tom području iz inozemstva odloženo gotovo milijun tona opasnog otpada koji će u procesu sanacije završiti u građevinskom materijalu, što je ocijenio izrazito opasnim po zdravlje građana.
''Ako su otpad i teški metali fizički zarobljeni u betonu, to ne znači da su molekule spriječene da se šire kroz duže razdoblje. To treba ići u rudnike ispod zemlje, nikako ne u građevinski materijal i asfalt'', istaknuo je Troskot.
Otpad u Lici sadrži kancerogene tvari poput PFAS kemikalija i PAH ulja, dodao je, stoga je vrlo opasan po zdravlje građana, pogotovo onih najmlađih.
"Ne znam zašto je kod Piletića izostala empatija, ali on to neće platiti pozicijom. Nažalost je pravda dočekana posthumno i koliko god da je to teška pravda, ipak će biti zadovoljenami to je najvažnije. Presuda Upravnog suda je poruka i društvu da postoji puno novca u državi, ali ne dolazi do najranjivijih. Ovakvih situacija ne bi trebalo biti.", zaključio je Troskot.
Uvjeren je i da Piletić neće odgađati isplatu inkluzivnih dodataka.
Upravni sud u Zagrebu dovršio je, podsjetimo, ogledni predmet vezan za pravo osoba koje su predale zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije nego je sustav socijalne skrbi za njih donio rješenje. Prema nepravomoćnoj presudi, sustav socijalne skrbi će za sve njih - a procjenjuje se da ih ima oko 15.000 - morati nastaviti s postupkom, bez obzira na smrt podnositelja.
