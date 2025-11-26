Ivošević: Dalija Orešković, koja je odvjetnica, ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe

Bivši splitski dogradonačelnik, a sada gradski vijećnik, Bojan Ivošević na svojoj je društvenoj mreži u srijedu popodne prozvao Daliju Orešković jer "ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe" te je pozvao na točno čitanje zakona.
Oglas
Ivošević se osvrnuo u povodu rasprave o legalnosti prosvjeda na Rivi istaknuvši da se u vremenima opće histerije treba držati činjenica. Mišljenja je da se prosvjed može kritizirati, no i da je jednako opasno zagovarati represiju i davanje prevelikih ovlasti institucijama pod političkom kontrolom.
Govoreći o prosvjedu na Rivi rekao je da je bio sramotan, no da je, koliko se god on s njim ne slagao, sumanuto zagovarati policijsku državu u rukama HDZ-a. Daliju Orešković je prozvao zbog pogrešnog tumačenja zakona istaknuvši da zakon pogrešno citira i brka odredbe o javnim priredbama s odredbama o prosvjedima.
"Dalija Orešković, koja je odvjetnica, ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe pa citira pogrešne članke prozivajući ministra Božinovića, o kojem imam sve samo ne dobro mišljenje. U Splitu se posljednjih desetak godina držalo više prosvjeda različitih tematika koji su MUP-u prijavljeni tek dan ranije, a policija je uvijek izlazila organizatorima u susret", napisao je Ivošević dodajući da to smatra demokratskom praksom.
U svojoj je objavi citirao nekoliko članaka zamolivši Orešković da "osvježi svoje znanje jer godine u Saboru, van struke su očito učinile svoje".
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas