Ivošević: Dalija Orešković, koja je odvjetnica, ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe

Hina
26. stu. 2025. 17:01
Bivši splitski dogradonačelnik, a sada gradski vijećnik, Bojan Ivošević na svojoj je društvenoj mreži u srijedu popodne prozvao Daliju Orešković jer "ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe" te je pozvao na točno čitanje zakona.

Ivošević se osvrnuo u povodu rasprave o legalnosti prosvjeda na Rivi istaknuvši da se u vremenima opće histerije treba držati činjenica. Mišljenja je da se prosvjed može kritizirati, no i da je jednako opasno zagovarati represiju i davanje prevelikih ovlasti institucijama pod političkom kontrolom.

Govoreći o prosvjedu na Rivi rekao je da je bio sramotan, no da je, koliko se god on s njim ne slagao, sumanuto zagovarati policijsku državu u rukama HDZ-a. Daliju Orešković je prozvao zbog pogrešnog tumačenja zakona istaknuvši da zakon pogrešno citira i brka odredbe o javnim priredbama s odredbama o prosvjedima. 

"Dalija Orešković, koja je odvjetnica, ne zna razliku između javnog prosvjeda i javne priredbe pa citira pogrešne članke prozivajući ministra Božinovića, o kojem imam sve samo ne dobro mišljenje. U Splitu se posljednjih desetak godina držalo više prosvjeda različitih tematika koji su MUP-u prijavljeni tek dan ranije, a policija je uvijek izlazila organizatorima u susret", napisao je Ivošević dodajući da to smatra demokratskom praksom.

U svojoj je objavi citirao nekoliko članaka zamolivši Orešković da "osvježi svoje znanje jer godine u Saboru, van struke su očito učinile svoje".

