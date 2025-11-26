Dalija Orešković u Saboru traži ostavku ministra Božinovića

U govoru na slobodnu temu u Saboru IDS-ov zastupnik Dalibor Paus govorio je o nejednakost Istre u željezničkom prometu, Mostov Marin Miletić o problemima pirotehničara, SDP-ova Sabina Glasovac kritizirala je Vladu zbog, tvrdi, nebrige za djecu, a Dalija Orešković traži ostavku Davora Božinovića.
IDS-ov Dalibor Paus pohvalio je činjenicu da država potiče ekološki prijevoz i omogućuje besplatno putovanje vlakom učenicima, studentima, umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina, no ustvrdio je kako ta pogodnost, za razliku od ostatka države, ne vrijedi za građane Istarske županije koji putuju iz Pule u Zagreb.
"U lipnju ove godine uvedena je međunarodna linija Pula-Ljubljana-Zagreb, čime je Istra nakon 30 godina spojena s hrvatskom željezničkom mrežom, što je važan i pozitivan iskorak koji je napravila Vlada", rekao je Paus.
No, dodao je, "to je učinjeno na socijalno neosjetljiv način jer učenici, studenti i umirovljenici iz Istre koji putuju u Zagreb, kao i oni koji putuju u Istru, za to moraju izdvojiti 12, odnosno 18 eura".
Naglasio je da "Istra nije kriva što je jedina hrvatska regija čiji željeznički put prema Zagrebu ili bilo kojoj drugoj destinaciji u zemlji nužno vodi preko Slovenije". Kaže kako se i prolaz kroz tunel Učka plaća višestruko skuplje nego bilo koja druga dionica autoceste.
"Pozivam Ministarstvo prometa da prihvati amandman koji ćemo podnijeti na Državni proračun za 2026. godinu, kojim smo predvidjeli da država subvencionira prijevoz i ovom linijom. Ne radi se o velikom financijskom iznosu, ali se radi o velikoj nepravdi", poručio je Paus.
Miletić (Most) - problemi pirotehničara; Glasovac (SDP) - nebrige Vlade za djecu
Marin Miletić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) ukazao je na problem pirotehničara koji ne znaju što će biti s njima nakon što krajem ove godine završi projekt razminiravanja.
"Sedamnaest njih je pred mirovinom, 75 ih još nema 25 godina mirovinskog staža i ne znaju što će biti s njima, hoće li završiti na ulici. Moralna obveza Vlade je da nekom Uredbom zbrine ove djelatnike, od kojih je 41 njih život dalo tijekom razminiranja od posljedica srbočetničke i jugoslavenske armije, a 136 ih je stradalo, stoga apeliram na Vladu da se pobrinemo za njih", poručio je Miletić.
Sabina Glasovac (Klub SDP-a) prozvala je Vladu jer je oporbu optuživala da je, protiveći se Chat controlu, i protiv zaštite djece od seksualnog nasilja na internetu. Istodobno, ustvrdila je Glasovac, Vladine "stvarne obveze prema djeci godinama stoje neispunjene". Dodala je kako je Vlada obećala donijeti Nacionalni program za djecu i mlade u digitalnom okruženju za razdoblje od 2024. do 2026. godine, ali da još uvijek ne postoji ni nacrt.
"OECD je Hrvatskoj uputio ozbiljne primjedbe i to baš u području zaštite djece u digitalnom okruženju. Pravobraniteljica za djecu već godinama Vladi šalje preporuke, ali ih Vlada ignorira. Pod krinkom zaštite djece ne smije se nikad više ni pomisliti uvoditi masovni nadzor građana koji omogućuje uvid u privatnu komunikaciju", rekla je SDP-ova zastupnica i ustvrdila da "stvarna i institucionalna briga za prava i sigurnost djece i mladih" Vladi nije bitna.
Saborski zastupnik Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjevera Ivica Baksa, rekao je da će odluka HZZO-a o povećanju cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja s 111 na 180 eura godišnje, tj. oko 5 eura mjesečno, pogoditi 1,6 milijuna građana, među kojima najviše umirovljenike i radnike s najnižim primanjima, Posebno je kritizirao zastarjele cenzuse za oslobođenje od plaćanja dopunskog te je predložio njihovo hitno povećanje.
Orešković traži ostavku Božinovića; Baričević (HDZ): Oporba nije dorasla za upravljanje državom
Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a) zatražila je ostavku potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zbog nedavnog prosvjeda Torcide u Splitu.
"Dan prije prosvjeda rekao je da svatko ima pravo na prosvjed, što je točno, ali nije odgovorio jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje. Ili ne poznaje zakon ili se provedbe tog zakona boji. Stoga sam dan prije prosvjeda uputila nadležnoj policijskoj upravi upit, a prema odgovoru koji sam dobila prije par dana saznaje se da je Torcida prosvjed prijavila manje od 24 sata prije održavanja, iako zakon kaže da se mora pet dana prije ili u iznimno opravdanim situacijama 48 sati prije", rekla je Orešković.
Smatra da Božinović "nije u stanju osigurati provedbu zakonskih propisa", i da "više ne može obavljati funkciju ministra".
Na ocjene Dalije Orešković uzvratila je HDZ-ova zastupnica Danica Baričević, rekavši da oporba nije dorasla za upravljat državom.
"Vlada već treći mandat iznalazi rješenja, unatoč svim izazovnim okolnostima, pokazuje rezultate. A oporba upravo ovakvim raspravama pokazuje kako nije dorasla preuzeti odgovornost za upravljanje državom", naglasila je Baričević.
