Dalija Orešković u Saboru traži ostavku ministra Božinovića

"Dan prije prosvjeda rekao je da svatko ima pravo na prosvjed, što je točno, ali nije odgovorio jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje. Ili ne poznaje zakon ili se provedbe tog zakona boji. Stoga sam dan prije prosvjeda uputila nadležnoj policijskoj upravi upit, a prema odgovoru koji sam dobila prije par dana saznaje se da je Torcida prosvjed prijavila manje od 24 sata prije održavanja, iako zakon kaže da se mora pet dana prije ili u iznimno opravdanim situacijama 48 sati prije", rekla je Orešković.