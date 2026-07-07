Iz Grada Zagreba otkrili kad očekuju ponovno otvaranje gradilišta u Zvonimirovoj: "Ovo je prvi takav slučaj"

Riječ je o gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, gradilištu raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara te gradilištu u Ulici grada Vukovara, odgovorili su iz Inspektorata na Hinin upit, a nepravilnosti se odnose na to da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, dok je inspekcijski postupak u ostalom dijelu još u tijeku, rekli su u Inspektoratu.