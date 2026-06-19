Novi gradonačelnik Venecije želi povećati cijenu ulaznica na 30 do 50 eura

Ove godine Venecija posjetiteljima koji u gradu borave kratko naplaćuje ulaznicu po cijeni od 10 eura u razdoblju od ukupno 60 dana, sve do kraja srpnja - čak i ako provedu tek nekoliko sati na ulicama oko Trga svetog Marka i mosta Rialto. Oni koji rezerviraju bar tri dana unaprijed plaćaju 5 eura.