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NEMALI TROŠAK

Planirate ovoga ljeta na najveće otoke. Izračunali smo koliko će vas koštati prijevoz trajektom

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Miroslav Filipović
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29. lip. 2026. 21:49
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15.08.2023., Supetar, Hrvatska - Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Počela je turistička sezona u kojoj će mnogi domaći i strani turisti ljetovati na jadranskim otocima. Po svome otočju, u koje se ubrajaju otoci, otočići, hridi i grebeni, Hrvatska je druga na Sredozemlju iza Grčke.

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Kako piše na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije hrvatsko otočje čini 78 otoka, 524 otočića te 642 hridi i grebena, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine, stalno su naseljena 52 otoka i poluotok Pelješac.

Do nekih otoka može se doći lako, brzo i ne odveć skupo, dok za dolazak do onih udaljenijih treba puno i vremena i novca.

Primjerice, na pet otoka ne treba putovati trajektom jer ih s kopnom povezuju mostovi. To su Krk, Pag, Vir, Murter i Čiovo koji su, uvelike zahvaljujući i toj činjenici, među turistički najposjećenijim odredištima na obali. Niti za jedan od tih mostova ne plaća se mostarina, a do 2020. godine plaćala se samo za Krčki most.

Do nekih otoka za dvadesetak minuta

Od preostalih većih i turistima atraktivnijih otoka, trajektom se najbrže stiže do Paga, Cresa i Raba. Vožnja trajektom od Prizne do Žigljena na Pagu i obratno traje petnaestak minuta, a od Brestove na kopnu do Porozine na otoku Cresu, kao i od Stinice do Mišnjaka na Rabu traje dvadesetak minuta. Otprilike toliko traje i plovidba trajektom od Orebića na Pelješcu do Dominča na Korčuli.

Visoka sezona u redu plovidbe većine trajektnih linija Jadrolinije počinje ovoga tjedna, u petak 3. srpnja i traje ili do konca kolovoza ili čak do 20. rujna.

Cres

Za plovidbu od Brestove do Porozine na Cresu ili obrnuto cijena karte je 4,40 eura za odrasle i 2,20 eura za djecu, dok je cijena prijevoza osobnog automobila (do pet metara dužine i dva metra visine) 20,70 eura. Za prosječnu četveročlanu obitelj to je 33,90 eura u jednom smjeru, odnosno 67,80 eura s povratkom. Riječ je o cijenama za turiste, dok otočani plaćaju nižu cijenu karte i prijevoza vozila.

Mali Lošinj

Trajekt koji spaja kopno i Cres ujedno je i jedna od triju brodskih veza s Malim Lošinjem jer su Cres i Mali Lošinj povezani cestom i pokretnim mostom kod Osora.

05.08.2023., Supetar, Brac - Guzve za trajekt do Splita. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanović/PIXSELL/ilustracija

Druga mogućnost za dolazak na Cres je trajektna linija od Valbiske na Krku do Meraga na Cresu, što je ujedno i druga mogućnost dolaska i na Mali Lošinj. Cijene su iste kao i na liniji Brestova - Porozina.

Treća mogućnost dolaska na Mali Lošinj je trajektom iz Zadra s pristajanjima na Ist, Olib, Silbu i Premudu. No ta vožnja traje skoro šest sati. Cijene karata tijekom ljetne sezone u jednom smjeru su 6,60 eura za odrasle i 2,20 eura za djecu te 29,90 eura za osobni automobil.

Rab

Vožnja trajektom od Stinice do Mišnjaka na otoku Rabu i obrnuto traje dvadesetak minuta. Sezonska cijena karte je 4,20 eura, odnosno 1,60 eura za djecu od 3 do 12 godina, a prijevoz automobila košta 18,20 eura. Za četveročlanu obitelj to je ukupni trošak u jednom smjeru u iznosu od 29,80 eura, odnosno 59,60 eura s povratkom.

Pag

Do otoka Paga osim mostom može se i trajektom Prizna - Žigljen, što odgovara onima koji ljetuju u Novalji i idu na Zrće. Plovidba traje 15 minuta, a u visokoj sezoni od 3. srpnja do 30. kolovoza cijene karata su 4,30 eura za odrasle i 2,10 eura za djecu te 18,10 eura za automobil. Povratna plovidba koštat će prosječnu mladu četveročlanu obitelj 61,80 eura.

Ugljan

Iz trajektne luke Gaženica u Zadru do Preka na otoku Ugljanu vožnja trajektom u jednom smjeru traje 25 minuta. Cijene karata su 3,80 eura za odrasle i 1,60 eura za djecu te 17,30 eura za osobni automobil. Četveročlanu obitelj s automobilom vožnja trajektom do Ugljana i natrag koštat će ovoga ljeta 56,20 eura.

Dugi otok

A do Brbinja na Dugom otoku trajekt iz zadarske Gaženice plovi sat i 35 minuta. Cijene karata su cjelosezonske - za odrasle 6,40 eura, a za djecu 2,10 eura, dok prijevoz automobila košta 28,50 eura. Za četveročlanu obitelj trošak izbnosi 91 euro u oba smjera.

Brač

Do Brača, trećeg najvećeg jadranskog otoka, plovidba trajektom iz Splita u Supetar traje 50 minuta. Odrasli će vožnju u jednom smjeru platiti 6,50 eura, a djeca 3,20 eura, dok je cijena prijevoza osobnog automobila 26,10 eura. Za četveročlanu obitelj turista koji će ovoga ljeta trajektom do Supetra i natrag bit će to ukupni trošak u iznosu od 91 euro.

27.07.2024., Split - Trajekt Oliver privezan u splitskoj luci. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barišin/PIXSELL/ilustracija

Hvar

Do otoka Hvara trajektom se može stići dvjema rutama: od Splita do Starog Grada te južnije, od Drvenika do Sućuraja. Plovidba od Splita do Starog Grada traje sat i 50 minuta. U visokoj sezoni plovidbe, od 19.lipnja do 23. kolovoza, cijena pojedinačne karte je 8,40 eura za odrasle i 4,20 eura za djecu te 47,60 eura za prijevoz osobnog automobila. Za četveročlanu obitelj ukupni trošak plovidbe do Starog Grada i natrag je 145,60 eura.

A plovidba od Drvenika do Sućuraja na Hvaru traje pola sata i cijene karata su 4,10 eura za odrasle, 2,10 eura za djecu i 19,70 eura za prijevoz automobila. Četveročlanu obitelj to bi u oba smjera koštalo 64,20 eura.

Vis

Dva sata i 20 minuta traje, pak, plovidba trajektom do Visa iz splitske luke. Od 3. srpnja do 20. rujna cijena karte za odraslu osobu je 9,10 eura, a za dijete u dobi od 3 do 12 godina 3,60 eura. Prijevoz automobila košta 52 eura. Od Splita do Visa i natrag četveročlanu obitelj u jeku turističke sezone putovanje će ovoga ljeta koštati 129,40 eura.

27.07.2024., Split - Subotnja guzva u Trajektnoj luci Split. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barišin/PIXSELL/ilustracija

Lastovo

A do najudaljenijeg naseljenog hrvatskog otoka, Lastova, plovidba od Splita preko Hvara i Vele Luke na Korčuli pa do Ublija traje pet sati i deset minuta.

Cijena karte za odrasle košta 11,50 eura, a za djecu 4,50 eura. Prijevoz osobnog automobila košta 73,70 eura. Sve skupa, do Lastova i natrag, četveročlanu obitelj turista s automobilom putovanje košta 191,40 eura.

Korčula

Istim trajektom plovidba od Splita do Vele Luke na Korčuli i obrnuto traje tri sata i deset minuta. Odrasli će platiti kartu 10,80 eura, djeca 3,90 eura, a prijevoz automobila košta kao i do Lastova 73,70 eura. Ukupno, do Vele Luke i natrag za četveročlanu obitelj s automobilom to je izdatak u iznosu od 103,10 eura.

Na Korčulu se može i iz Orebića na Pelješcu trajektom koji plovi 20 minuta u jednom smjeru. U glavnoj sezoni koja počinje ovoga petka i traje do 30. kolovoza, cijena karte za odrasle je 4,40 eura, a za djecu 1,20 eura, dok prijevoz automobila košta 16,20 eura. Četveročlanu obitelj to putovanje tamo i natrag ukupno će koštati 54,80 eura.

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cijene karata n1 teme otoci trajekt trajekti trajektna linija turistička sezona

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