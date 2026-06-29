Planirate ovoga ljeta na najveće otoke. Izračunali smo koliko će vas koštati prijevoz trajektom

Od preostalih većih i turistima atraktivnijih otoka, trajektom se najbrže stiže do Paga, Cresa i Raba. Vožnja trajektom od Prizne do Žigljena na Pagu i obratno traje petnaestak minuta, a od Brestove na kopnu do Porozine na otoku Cresu, kao i od Stinice do Mišnjaka na Rabu traje dvadesetak minuta. Otprilike toliko traje i plovidba trajektom od Orebića na Pelješcu do Dominča na Korčuli.