Iz karlovačke gradske uprave se oglasili o slučaju onemogućavanja LGBT izložbe

"Udruga i gospodin Capan svejedno su organizirali izložbu na Šetalištu dr. Franje Tuđmana i time pokazali da ne poštuju rješenja iz nadležnosti Grada Karlovca i pozitivne propise koje u svom radu primjenjuje. Bez obzira na to, Grad neće poduzimati ništa po tom pitanju, a građani će sami donijeti zaključke", poručeno je iz gradske uprave.