Analiza Politica
Noćne more europskih moćnika: Tko se koga zapravo boji u Bruxellesu?
Politico otkriva tko u bruxelleskim političkim krugovima izaziva najveći strah i od koga zaziru najmoćniji ljudi Europske unije.
Svi se boje Marine Le Pen
Osoba koja proganja europske diplomate, dužnosnike i zastupnike francuska je predsjednička favoritkinja Marine Le Pen. Hoće li doista prepoloviti francuski doprinos proračunu EU-a, kao što je obećala? Hoće li talijansku premijerku Giorgiju Meloni udaljiti od glavne političke struje u Bruxellesu? I hoće li zatražiti smjenu Ursule von der Leyen?
U bruxelleskim se krugovima već počelo, barem donekle, prihvaćati mogućnost dolaska Jordana Bardelle u Elizejsku palaču. Njegove godine na čelu europskog djelovanja Nacionalnog okupljanja pokazale su određenu pragmatičnost u odnosu prema Bruxellesu. No te su nade raspršene kada je pariški žalbeni sud omogućio Le Pen da se kandidira za predsjednicu, piše Politico.
Europska središnja banka
Predsjednik Europske središnje banke posljednja je linija obrane eura od nekonvencionalnih gospodarskih odluka država članica. No tu bi ulogu mogao ozbiljno iskušati francuski predsjednički kandidat Jean-Luc Mélenchon, kojemu se smiješi ulazak u drugi krug izbora nakon što je obećao "spaliti" milijarde eura francuskog duga.
Njegov radikalan plan predviđa da Europska središnja banka (ESB), sa sjedištem u Frankfurtu, odustane od naplate kamata na velik dio francuskih obveznica. Riječ je o neuobičajenom, možda čak i neprovedivom potezu za koji kritičari upozoravaju da bi mogao dovesti čak i do izbacivanja Francuske iz eurozone.
Sada kada je poznato da će Christine Lagarde u veljači odstupiti s mjesta predsjednice ESB-a, planovi francuskih predsjedničkih kandidata za rješavanje golemog državnog duga zasigurno će obilježiti utrku za njezina nasljednika. Glavnim favoritima smatraju se Nizozemac Klaas Knot i Španjolac Pablo Hernández de Cos.
Lobisti se boje ChatGPT-ja
Broj amandmana koje podnose zastupnici naglo je porastao otkako se pojavila generativna umjetna inteligencija, pa se na ključne europske zakone sada predlažu tisuće izmjena.
Dužnosnici Europskog parlamenta ne vjeruju da je riječ o slučajnosti. Neki upozoravaju na amandmane napisane jezikom koji sumnjivo podsjeća na tekstove generirane umjetnom inteligencijom, dok drugi ističu da se u pojedinim prijedlozima čak navode zakoni koji uopće ne postoje.
Sve veća gomila amandmana postala je noćna mora za lobiste, parlamentarne asistente i dužnosnike koji ih moraju pratiti, razvrstavati i analizirati. Pritom ih prati i strah da bi ih umjetna inteligencija jednoga dana mogla zamijeniti.
A treba imati razumijevanja i za europarlamentarce koji bi o svim tim amandmanima mogli morati glasati pojedinačno, podizanjem ruku na plenarnoj sjednici.
Dužnosnici Europske komisije boje se austrijske ministrice za Europu
Dobro plaćeni dužnosnici Europske komisije, kao i njihove obitelji, strepe od austrijske ministrice za Europu Claudije Bauer, koja predvodi inicijativu za drastično smanjenje administrativnih troškova Komisije u sljedećem sedmogodišnjem proračunu.
Iz tih se sredstava financiraju plaće europskih dužnosnika i troškovi njihovih ureda. Kampanja, koju podržava većina glavnih gradova država članica EU-a, rezultirala je smanjenjem administrativnog proračuna za osam posto u najnovijem prijedlogu.
Bauer izaziva toliki strah da se europski dužnosnici šale kako smanjuju broj članova svojih izaslanstava svaki put kada putuju u Austriju.
Jessika Roswall boji se Stéphanea Séjournéa i Valdisa Dombrovskisa
Europska povjerenica za okoliš Jessika Roswall i njezin resor imaju razloga za zabrinutost zbog povjerenika za industriju Stéphanea Séjournéa.
On je preuzeo vodeću ulogu u pripremi budućeg Zakona o kružnom gospodarstvu, unatoč tome što Roswall službeno nosi titulu povjerenice za "konkurentno kružno gospodarstvo".
Situaciju dodatno komplicira činjenica da Roswallin resor za okoliš sada dijeli zgradu Breydel sa Séjournéovim resorom za unutarnje tržište i industriju.
Time je stvorena idealna pozornica za neugodne susrete na hodnicima, dok se Roswall zalaže za snažniju zaštitu okoliša, a Séjourné prednost daje industrijskom rastu.
Roswall je također pod pritiskom europskog povjerenika zaduženog za pojednostavljenje propisa Valdisa Dombrovskisa, koji želi smanjiti administrativno opterećenje povezano s nekoliko zakona o zaštiti okoliša.
Latvijski povjerenik, koji nadzire takozvane omnibus pakete zakonodavnih izmjena, želi postići dogovor do kraja godine.
U međuvremenu, Europska pučka stranka (EPP), politička grupacija desnog centra, nastavlja pritiskati Komisiju da ponovno otvori zakonodavstvo o pticama, staništima i vodama, odnosno najstarije europske propise o zaštiti prirode, kako bi se i oni pojednostavili.
Alexander Stubb boji se Kaje Kallas i Antónija Coste
Kaja Kallas nije javno komentirala telefonski razgovor koji je finski predsjednik Alexander Stubb vodio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku jasno je dala do znanja da joj se takvi kontakti ne sviđaju.
Ipak, kada bi Putin ponudio ozbiljne pregovore i ustupke, Kallas bi bila očit izbor za odgovor, budući da je koordinacija europske vanjske i sigurnosne politike upravo njezin posao.
"Naravno da ću razgovarati ako se takva prilika ukaže", izjavila je u rujnu estonskim medijima na pitanje o mogućem razgovoru s Putinom ili njegovim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.
No za telefonom bi mogao posegnuti i António Costa.
Europski diplomati ističu da predsjednik Europskog vijeća predstavlja Uniju na razini državnih čelnika u međunarodnim odnosima.
Takvo institucionalno nadmetanje oko nadležnosti moglo bi objasniti zašto je Stubb naglasio da su on i norveški premijer Jens Støre govorili isključivo u ime svojih država, a ne u ime Europe.
Manfred Weber boji se vlastite političke grupacije...
Što noću ne da spavati čelniku Europske pučke stranke, najveće europske političke obitelji?
Podjele unutar vlastitih redova.
Weber je dosad uspijevao održavati čvrstu disciplinu i želi ponovno ujediniti svoje zastupnike uoči europskih izbora 2029., koje predstavlja kao borbu protiv krajnje desnice.
No to bi se moglo pokazati zahtjevnim jer se nacionalna izaslanstva unutar EPP-a sve češće sukobljavaju oko pitanja treba li surađivati s krajnjom desnicom ili je politički izolirati.
...a njegova se grupacija boji Ouarde Bensouag
Ključnu ulogu u Weberovoj strategiji ima Ouarda Bensouag, glavna tajnica grupacije i šefica njegova kabineta.
Kao jedna od njegovih najpouzdanijih suradnica, stekla je reputaciju inteligentne, ali nemilosrdne političke operativke.
Zaposlenici EPP-a navodno strepe od susreta s njom u labirintu hodnika Europskog parlamenta.
Nitko se ne boji Europskog parlamenta... ali trebao bi
Pokušaji Europskog parlamenta da zastraši države članice u pregovorima o sljedećem dugoročnom proračunu dosad su bili gotovo tragikomični.
Parlament stalno prijeti da će srušiti proračun, ali čini se da nikoga nije osobito briga niti itko vjeruje da će se to doista dogoditi.
No države članice trebale bi tu prijetnju shvatiti ozbiljno.
Kada dođe vrijeme za usvajanje proračuna, bit će potreban 361 glas od ukupno 720 zastupnika, a većina bi mogla biti iznimno tijesna u politički rascjepkanom Parlamentu koji se protivi planovima za objedinjavanje poljoprivrednih i regionalnih fondova.
Što europarlamentarci glasnije prosvjeduju i što ih Vijeće dulje ignorira, to postaju odlučniji dokazati da je njihova prijetnja stvarna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare