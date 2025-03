Plenković o rejtingu HDZ-a: Dobro je da je anketa izašla da se svi trgnu pred lokalne izbore

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon sjednice Andrej Plenković dao je izjavu za medije i komentirao političke aktualnosti.

U novom Crodemoskopu SDP je, prvi puta od ožujka 2020. prestigao HDZ u istraživanju o rejtingu političkih stranaka. Doduše, prednost je minimalna – SDP sad ima podršku 26,3 posto ispitanika, a HDZ 26,1 posto.

Rejting je komentirao i Andrej Plenković: “Dobro je da je anketa izašla da se svi trgnu pred lokalne izbore, poticajna je. Anketa je točno prije pet godina projicirala da će Bernardić bit pobjednik parlamentarnih izbora pa je na kraju bilo 25 mandata razlike za HDZ. U svakom slučaju, bitno je da se stranka priprema za lokalne izbore i da svi kandidata budu aktivni, da predstave svoje ideje i ono što su učinili i planiraju učiniti za svoje građane.”

“Sve je do percepcije”

Komentirao je percepciju javnosti uoči lokalnih izbora:

“Do postignuća je, a onda mediji napišu da se mi hvalimo. Strani ljudi imaju drugačiju sliku od one koja je stvorena u Hrvatskoj. Anketa pet godina traje, nitko me od vas nije ništa pitao kada je bilo 10, 12 razlike, to nije vijest, ovo je sad vijesti, ako je to za veselje, neka bude. Da je do postignuća, ankete bi izgledale drugačije, ali sve je do percepcije, a percepciju stvaraju mnogi akteri, ne samo mi koji nešto radimo i trudimo se.”

“Većina je stabilna”

Istaknuo je kako je većina stabilna: “Josip Dabro je OK, Domovinski pokret je OK, većina je stabilna, funkcionira i dalje”.

“Inicijativa za opoziv Ivana Turudića je potpuno promašena, čak i protuzakonita, to je politiziranje gdje si oni uzimaju za pravo nešto za što nisu nadležni. Umjesto da smo imali velike demonstracije i prosvjede kako je to uopće došlo na red, to su dvostruki kriteriji. Da je HDZ to napravio, imali bi demonstracije u roku od sekunde, a ovo je OK”, kazao je Plenković.

Komentirao je i pregovore o Ukrajini: “Vidjet ćemo što će od toga biti.”

Plenković se osvrnuo i na štrajk sindikata: “Riječ je o tri sindikata, apeliram na razum. Lani smo razgovarali s njima, osobito o tom koeficijentu, jako je osjetljiva ta reforma o sustavu plaća u javnim službama. Ni jedna Vlada se nije usudila prije nas baviti time.”

“Ako smo negdje pogriješili ispravit ćemo, ali ako se digne sve toliko, onda će svi ostali tražiti više i nema kraja, optužit će nas za dizanje inflacije”, dodao je.

Rekao je kako ne vidi razlog za štrajk: “To je potpuno nepotrebno, nije korektno.”

Plenković je kazao kako će sutra imati sastanke o sazivanju Vijeća za obranu.

