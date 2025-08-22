Udruga Sidro
"Izmjenama Vlade ukida se prednost upisa u vrtiće za četverogodišnjake, uvodi se djeci branitelja"
Udruga Sidro – odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću priopćila je u petak da predložene izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne rješavaju nedostatak kadra i prenapučenost vrtića, te da Vlada nije donijela jasan model financiranja plaća zaposlenih.
Udruga izmjene u Zakonu koji je u javnom savjetovanju do 29. kolovoza, smatra "dekorativnima" i zato što ne odgovara na problem nepoštivanje Državnoga pedagoškog standarda te neujednačenog financiranja.
U priopćenju iz Udruge ističu da je u ožujku 2025. godine Vladi i Ministarstvu dostavila prijedlog kojim traži da država preuzme trošak plaća zaposlenih, koji čine 71 posto ukupnih troškova vrtića. Time bi se, kažu, "osigurala jednakost za svako dijete, smanjile regionalne razlike i rasteretile jedinice lokalne samouprave".
Iz Udruge tvrde i da Vlada izmjene temelji na nizu netočnih podataka, kao što je podatak o ocjeni stanja, odnosno broju uključene djece, broju vrtića i mjesta u njima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u pedagoškoj godini 2024./2025. u vrtiće je uključeno 157.365 djece, što je tek oko 62 posto ukupnog broja djece predškolske dobi. Izvješća DZS iz srpnja 2024. i srpnja 2025. pokazuju povećanje broja djece u vrtićima od 4153, dok Vlada navodi povećanje od 10.265 djece.
Iz Sidra upozoravaju da u sustavu nedostaje gotovo 7000 stručnih odgojitelja, a do 40 posto zaposlenih čine nestručne zamjene, što ozbiljno ugrožava kvalitetu rada, poručuju.
Dodaju da izmjena kategorija djece koja ostvaruju pravo prednosti pri upisu neće stvoriti više mjesta u vrtićima. Izmjenama se ukida odredba o prednosti upisa četverogodišnjaka, a uvode se dvije nove kategorije djece s pravom prednosti - djeca primatelja naknade za nezaposlene branitelje iz Domovinskog rata i djeca roditelja civila stradalih u Domovinskog rata.
Ističu da je (sada ukinuta) odredba o prednosti upisa četverogodišnjacima izazvala niz problema u praksi, čak nezakonito ispisivanje djece, a da su sada ispisi četverogodišnjaka već krenuli u Slavonskom Brodu jer "za njih više nema mjesta".
Nadalje, kažu da zapošljavanje učitelja primarnog obrazovanja možda može popuniti dio praznih mjesta odgojitelja, ali će narušiti kvalitetu rada. Ističu da Vlada u Zakonu ostavlja odredbu po kojoj se na poslove odgojitelja može zaposliti bilo tko: ne samo učitelji, već i frizeri, kozmetičari, ekonomisti, trgovci i drugi, ako se na natječaj ne javi osoba s odgovarajućim obrazovanjem (studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja).
Pozitivnom stranom smatraju jasniju definiciju ishoda obrazovanja učitelja, koji će završetkom kratkog programa steći tek kompetencije za rad s djecom rane i predškolske dobi, umjesto obećane kvalifikacije odgojitelja, koju je moguće dobiti jedino završetkom studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. No postavljaju pitanje što će biti s programima koji se provode na visokim učilištima pod nazivom "Program za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja" koji se financiraju iz sredstava EU i jamče učiteljima potvrdu o kvalifikaciji odgojitelja.
"Time se učitelji koji jesu ili će tek završiti ove programe dovode u zabludu, jer kvalifikacija koju će ovim programima steći zapravo ne postoji niti je Zakon predviđa i prepoznaje", napominju u priopćenju.
Udruga Sidro, u suradnji s Inicijativom magistrica/magistara RPOO osnovanom početkom 2025., predlaže cjelovitu reformu, pri čemu će se urediti status stručnjaka VI. I VII. stupnja obrazovanja, te je spremna "ponuditi pomoć Ministarstvu kako bi se izradio učinkovit, pravičan i smislen sustav na dobrobit djece i svih zaposlenih", poručuju iz Udruge.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare