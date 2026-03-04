Izmjene u školama: Stižu strože sankcije za alkohol, droge te zabrana mobitela

Pravilnik definira i izostanak zbog izražavanja nezadovoljstva. Novom odredbom propisuje se da se izostanak s nastave zbog nezadovoljstva ili protesta učenika ili roditelja smatra neopravdanim. Time se štiti ustavno pravo djeteta na obrazovanje, budući da je uočena praksa zadržavanja djece kod kuće radi iskazivanja nezadovoljstva. Ako škola sazna da roditelj ne dopušta djetetu dolazak na nastavu, dužna je obavijestiti nadležnu službu za socijalni rad, što je dio njezine zakonske obveze zaštite prava djeteta, a ne optuživanje roditelja.