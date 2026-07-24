Pavlekov laptop otkrio koliko novca su dobili Šegota i Krajač

Kako doznaju novinari 24sata Ivan Pandžić i Laura Šiprak da je jedan od njih čak očekivao redovni prihod od Pavlekova izvučenog novca i gotovinu koju je dobivao čak je zvao "Mehrwertsteuer". "Mehrwertsteuer" je na njemačkom jeziku PDV, ali svim našim građanima koji su prije ulaska Hrvatske u EU kupovali u Austriji taj pojam poznat je kao "povrat PDV-a". Novac koji je nosio Eror raspoređivao je direktno Pavlek. On bi sastavio popis i kraj svakog imena napisao iznos koji mu u toj turi treba isplatiti u gotovini. Nisu svi dobivali novac u istoj turi, pa je nekad kraj nekih imena bila nula. Ali oni bi dobili novac u nekoj od sljedećih tura.