Jadranka Kosor: Plenković je počeo plesati kako Domovinski pokret svira

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje je govorila o političkim aktualnostima.

S obzirom na sve što se događalo u posljednje vrijeme, smijena ministra Dabre, smijena uprave Hrvatskih šuma i uprave Jadrolinije, Kosor kaže da je vladajuća većina sada postala pretanka.

DP ne odustaje od svojih zahtjeva, postavili ultimatum HDZ-u: “Ili će oni otići ili se mi nećemo pojaviti na glasovanju”

“Andrej Plenković je uvijek nastojao imati nekoliko pričuvnih igrača i čak jednu cijelu stranku, a to je bio HNS, u pričuvi, da bi izmijenio tim. Danas toga nema. Domovinski pokret jest ujedinjen oko toga da postaju faktor iznenađenja u svakom novom koraku koji će poduzimati Andrej Plenković”, smatra Kosor.

Dodaje da je Plenković vidno oslabljen nakon svega.

“Budući da je on glavna politička osoba u državi i da on odlučuje o svemu, ne samo u Vladi, nego i kad se govori o državnim tvrtkama i ostalim institucijama, on je vidno oslabljen nakon gubitka na predsjedničkim izborima. Vidimo da se on više od tri tjedna ne pojavljuje pred novinarima, što je učestalo radio prije toga. Izlazio je pred medije i tumačio što se zapravo događa i tumačio svoja postignuća” ističe Kosor i dodaje da sada daje izajve samo u kontroliranim uvjetima poput sjednica Vlade”, poručila je.

Novi politički moment

“Počeo je plesati kako taj slabi Domovinski pokret svira, koji po istraživanjima, vidimo, ne prelazi ni izborni prag. To je taj novi politički moment, gdje imamo politički oslabljenog predsjednika vlade, što naravno onda otvara i neka unutarstranačka pitanja.

Dabro komentirao anketu: Pored toliko poštenjačina, ja sam najgori od najgorih!

Kosor tvrdi da bi se nezadovoljstvo koje su građani pokazali na predsjedničkim izborima, moglo preliti na lokalne izbore. Osvrnula se na to što premijer Andrej Plenković i dalje nije spreman surađivati s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Kosor je podsjetila kako je Domovinski pokret najglasnije kritizirao HDZ prije nego što su došli na vlast.

“Ljudi koji su ga ocrnjivali kao najvećeg izdajicu hrvatskog naroda i koji su protiv njega podnosili kaznenu prijavu zbog zloupotrebe položaja ovlasti, su ljudi kojima ja, dok sam bila u politici, zaista ne bih mogla prižiti ruku i ne bih mogla voditi državu. Ti odnosi ne mogu biti zdravi”.

DP preuzima ‘mogu što hoću’

Kosor je komentirala to što Ivan Penava dolazi na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića.

“To je pokazatelj emancipacije. Valjda shvaćaju da ne stoje dobro u istraživanjima jer su se osuli kao stranka. Ovi koji su sad na vlasti ne dobivaju povjerenje građana. Kakve će to posljedice imati na odnose s Plenkovićem i HDZ-om? Baš nikakve. I to je ta opasnost za gospodina Plenkovića jer ako Domovinski pokret bude neprekidno udarao u te bubnjeve ‘mi smo samostalni’, onda će oni preuzeti onu sintagmu ‘mogu što hoću’ Andreja Plenkovića”, smatra Kosor.

Hrvatske šume: Dabro narušava ugled tvrtke i dovodi javnost u zabludu

Hoće li nakon lokalnih izbora to prestati?

“Za državu i narod nema nove alternative, osim novih izbora. Domovinski pokret je na izborima dobio povjerenje protivno politici HDZ-a i šefu HDZ-a. Te glasove bi inače dobio HDZ. Ako bi na lokalnim izorima rezultati bili loši pa bi se mogli tumačiti kao drugi uzastopni poraz, mislim na velike gradove i dio županija gdje je HDZ na vlasti, onda bi to zaista postala jedna ozbiljna situacija, u kojoj bi se možda i partneri zaljuljali”, rekla je Kosor.

