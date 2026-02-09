Jadrolinija na javnom nadmetanju prodaje dva katamarana. "Dubravka" i "Olea" izlaze iz bijele flote

"Brodovi “Dubravka” i “Olea” isključeni su iz redovne eksploatacije zbog svoje dotrajalosti budući da bi njihova daljnja uporaba na linijama koje su prethodno održavali dovela do znatnog povećanja troškova remonta i održavanja. Isključivanje ovih brodova iz linija nadomješteno je optimiziranim rasporedom postojeće flote, kao i uključivanjem novih katamarana u sastav Jadrolinijine bijele flote. Obnova flote proteklih je godina bila posebno usmjerena na brzobrodski segment.