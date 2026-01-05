Jadrolinija uvodi nove linije - od ovog ljeta ćete iz Splita moći do Barija

N1

Nacionalni brodar, Jadrolinija, u prošloj je godini prevezao tri i pol milijuna vozila i 12 milijuna dvjesto tisuća putnika. Od Nove godine za otok Brač više nije na snazi zimski plovidbeni red, nego je s kopnom povezan s najmanje 12 trajektnih linija na dan, a iz Splita i Zadra uvode se nove katamaranske linije.

Splitska trajektna luka mirno je uplovila u novu godinu. No s velikim i ambicioznim planovima. Proširuje se gat svetog Petra, koji će biti otvoren za dvije godine. Novi međunarodni putnički terminal bit će završen do početka turističke sezone, kažu za HRT.



Uz postojeće međunarodne trajektne linije, Jadrolinija, od ovog ljeta uvodi novu, Split-Bari, te katamaransku Zadar-Ancona.



Od Dubrovnika i Splita do Barija

"Katamaransku liniju iz Zadra održavat će naša Jelena. Dalmacija nam plovi svaki dan prema Anconi, a od ljeta će povezivati i Dubrovnik-Bari. Uvodimo i još jednu novinu", a to je linija Split-Bari, objasnila je Jelena Ivulić, voditeljica agencije Jadrolinije u Splitu.



"Evo prvi je mjesec, tako je manje posla zasad. Ovde iza nas su radovi, pa su trajekti premješteni na gat sv.Duje. Već prije Uskrsa kreće ovdje ludnica, dodatne linije, kruzeri. U sezoni, evo primjera radi, samo za Hvar imamo dnevno 20 katamaranskih", rekla je Ivulić.

S Novom godinom otok Brač dobio je i nove, dodatne, cjelogodišnje trajektne linije. Čak 12 na dan, a po potrebi i više. No i cijene su malo veće. Doduše, ostaju nepromjenjene cijelu godinu, dok se ostalim otocima povećavaju s početkom visoke sezone.



"Za otočane su cijene uvijek iste, jer imaju otočnu tarifu, a drugo se mijenja u odnosu na visoku i nisku sezonu. Bračanima su zasad karte skuplje nego Hvaranima, ali zato im ostaju iste cijelu godinu", pojasnila je.



Bračanin: "Pretjerano puno linija"

Zadovoljni su i Bračani. 'Do škoja se može u svaku uru', što bi rekli.



"Što više linija, to bolje. Cijene? A slušajte, nekome je visoka, nekome niska. U biti je sve skupo", komentirao je jedan od mještana.



"Meni se čini da je malo pretjerano puno linija. Mislim da zimi nema stvarno potrebe za tim, jer nema toliko putnika", istaknuo je drugi mještanin.



Lokalne linije dobile su pojačanje trajektom Marko Polo, koji više ne plovi prema Anconi. A u 2026. najveća hrvatska putnička luka u Splitu, plovit će prema novim rekordima u putničkom prometu.