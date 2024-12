Jandroković: Da je to bio HDZ-ov načelnik općine bili biste mu vjerovali kao gradonačelniku Buja?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ustvrdio je u utorak, komentirajući izvide DORH-a o kupnji zemljišta u Istri predsjedničke kandidatkinje Možemo! Ivane Kekin, kako je vidljivo da postoje dvostruki kriteriji u dijelu javnosti za članove HDZ-a i možemovce.

“Kada su u pitanju članovi HDZ-a, onda je progon normalna stvar, a kada su u pitanju neki drugi, koji imaju možda neke političke ideje bliže dijelu ljudi koji o tome pišu i govore, onda su kriteriji sasvim drugi”, izjavio je Jandroković odgovarajući na pitanja novinara nakon što je primio Betlehemsko svjetlo mira od izaslanstva Saveza izviđača Hrvatske.

Želimo da su kriteriji jednaki za sve i da je prema svima jednak odnos, ali iz vaših pitanja već vidim da nije tako, poručio je novinarima.

Upitan o tajmingu izvida, u vrijeme predizborne kampanje, Jandroković je istaknuo da ne može komentirati ono što radi DORH jer je riječ o neovisnoj instituciji i nema sve informacije da bi mogao procjenjivati što je u redu.

O kupovini zemljišta Kekinovih oglasio se gradonačelnik: “Ponudili su više…”

„Kada su u pitanju HDZ-ovi članovi, onda nitko to ne dovodi u pitanje, dogodilo se u predizbornoj kampanji da su protiv nekih od članova HDZ-a ne samo pokrenute mjere, nego je bilo i uhićenja. To tada nitko nije povezivao s izborima tako da ne bih želio to ni sada”, dodao je.

Na novinarski upit trebaju li izvidi DORH-a biti gotovi prije prvog kruga predsjedničkih izbora, rekao je da ne zna koja je tehnika izvida, u kojem roku se mogu provesti ni koliko dugo traju, tri ili 30 dana. „Kako me možete takvo što pitati, kako ja znam koliko dugo traju izvidi”, rekao je.

“Da se to dogodilo u općini ili gradu gdje je na vlasti HDZ…”

Na konstataciju da je načelnik Buja dao objašnjenje o kupnji zemljišta Kekin, Jandroković je upitao zašto se misli da on govori apsolutnu istinu te ponovno povukao paralelu s HDZ-om.

„Baš me zanima da je to bio HDZ-ov načelnik općine bili biste mu vjerovali kao gradonačelniku Buja. Da se to dogodilo u općini ili gradu gdje je na vlasti HDZ, ja vam kažem da bi oni koji sada brane Možemo! već inzistirali na progonu HDZ-ovaca, optuživali ih za korupciju, pogodovanje i sukob interesa”, kazao je i ocijenio kako je više nego vidljivo da postoje dvostruki kriteriji.

Nije u interesu HDZ-a ovo što se događa, istaknuo je Jandroković na navode kako je ta priča potekla od izvora bliskih Draganu Primorcu. „Ovo treba ispitati, a vi procijenite kome je u najvećem interesu to što se događa”, poručio je.

Jandroković je također izrazio uvjerenost da će Primorac pobijediti na predsjedničkim izborima i ostvariti puno bolji rezultat nego što predviđaju mediji.

N1 neslužbeno doznaje: DORH provodi izvide oko zemljišta koje su Kekini kupili u Istri

Osvrnuo se i na pregovore sa sindikatima javnih službi oko plaća kazavši da je djelomično došlo do usuglašavanja, da se pregovori nastavljaju i nada se pozitivnom ishodu.

„Treba biti realan, vodeći računa o kapacitetima proračuna, o tome da su plaće u ovoj godini već išle 30 posto gore za javne službenike i namještenike, treba doći do rješenja koje je održivo”, poručio je.

