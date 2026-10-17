Jandroković: Neprihvatljivo je skandirati Hitleru

„Dobro je da su državna tijela koja su za to zadužena pokrenula aktivnosti i sasvim zasigurno će sankcionirati sve one koji su u tome sudjelovali. To je bila ružna poruka koja je otišla iz Hrvatske i Splita. To nam nije trebalo, sada je na državnim tijelima da to sankcioniraju”, rekao je Jandroković u Novigradu, gdje je bio na 40. obljetnici manifestacije ''Susreti četiri Novigrada''.