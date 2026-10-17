"neprimjereno"
Plenković o neredima u Splitu: "Velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati"
Premijer Andrej Plenković oštro je osudio nacističke i antisemitske povike navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, poručivši da takvo ponašanje nema mjesta u demokratskoj Hrvatskoj
Oglas
'Za svaku osudu, ponašanje, izjave koje su potpuno u suprotnosti s vrijednostima na kojima je utemeljena demokratska Hrvatska', rekao je Plenković komentirajući događaje u Splitu.
Naglasio je da se radi o dijelu navijača te se osvrnuo na pokušaje opravdavanja takvih ispada navijačkim običajima, prenosi HRT.
'Kako su došli do toga, je li to nekakav, kao što neki nastoje prikazati, navijački folklor? Ako i jest, apsolutno je neprihvatljiv, neprimjeren. Meni se čini da je to izašlo iz okvira i to je objektivno velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati', poručio je premijer.
'Govor mržnje je nedopustiv i nevjerojatan'
Plenković je istaknuo da je policija već započela postupanje protiv osoba povezanih s incidentima te izrazio očekivanje da će svoj dio posla odraditi i pravosuđe.
'Govor mržnje je nedopustiv i nevjerojatan. To su ipak manje skupine. Međutim, ovako nešto ne pridonosi niti Hajduku, niti nogometu, niti navijačima, a nažalost niti Hrvatskoj, nego obrnuto', rekao je.
Osvrnuo se i na izbore u BiH
Premijer je izjave dao tijekom boravka u Drvaru, gdje je sudjelovao na otvaranju nove župne crkve svetog Josipa. Nakon mise komentirao je i nedavne izbore u Bosni i Hercegovini, izrazivši očekivanje da će se u predviđenim rokovima formirati nove institucije vlasti.
'Očekujemo da se nakon uobičajenog roka, to je rok otprilike od 30 dana, formiraju institucije u Bosni i Hercegovini, najprije Predsjedništvo, sukladno uobičajenoj proceduri', rekao je Plenković.
Dodao je da bi nakon toga trebalo uslijediti formiranje koalicija, Vijeća ministara te konstituiranje domova Parlamentarne skupštine BiH, kao i tijela vlasti na razini Federacije BiH i županija.
'Želimo da taj proces bude demokratski, da bude dobar, da se formira stabilna vlast i da nakon toga krene daljnji reformski put', istaknuo je.
Čestitao Darijani Filipović
Plenković je ponovno čestitao Darijani Filipović na izboru za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
'Smatramo, kada je legitimitet stvarni, da je onda skladnije, iskrenije i poštenije funkcioniranje svih institucija i vjerujem da je to dobra vijest za cijelu Bosnu i Hercegovinu', zaključio je premijer.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas