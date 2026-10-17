Plenković o neredima u Splitu: "Velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati"

'Kako su došli do toga, je li to nekakav, kao što neki nastoje prikazati, navijački folklor? Ako i jest, apsolutno je neprihvatljiv, neprimjeren. Meni se čini da je to izašlo iz okvira i to je objektivno velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati', poručio je premijer.