Jandroković: Predsjednik Vlade nema potrebe izlaziti nikome na megdan

Podijeli :

N1

Predsjednika Sabora, Gordan Jandroković, obišao je dio prostorija Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u koje će se preseliti Hrvatski sabor radi obnove njegove zgrade na Markovom trgu.

Uz Jandrokovića u obilasku je bio i tajnik Hrvatskoga sabora Davor Orlović. Nakon obilaska Jandroković se obratio javnosti.

“U Saboru smo imali 22.000 kvadrata, a ovdje ih imamo 7.000, ali trudimo se biti maksimalno funkcionalni i iskoristiti prostor na najbolji mogući način. Imamo dobru dvoranu za plenarnu sjednicu, imamo 5 dvorana za sastanke Odbora i Klubova. Klubovi imaju svoje prostore, a oni veći će imati svoje dvorane. U ovoj zgradi će biti prostori za predsjednika i potpredsjednika Sabora, a naći ćemo i nekoliko mjesta za izjave za medije”, rekao je.

“Nema prostora koji može zamijeniti Sabor”

“Dvije su zgrade, a možda ne znaju svi, ali i do sada jedan dio zastupnika nije bio u glavnoj zgradi nego u Demeterovoj. Ali kvadratura je dovoljno dobra da svi zastupnici mogu raditi svoj posao. Imamo na gornjem katu i prostor gdje će biti kao neki kafić i jedan dio zastupnika će sigurno tamo provoditi vrijeme”, dodao je.

“Kada smo raspisali natječaj vidjeli smo da u Zagrebu nema prostor koji bi mogao zamijeniti Sabor, a ponude koji smo dobili bile su skupe tako da je ovaj prostor najbolje rješenje. Cijelo ljeto će se raditi i na ovoj zgradi i na drugoj zgradi. Potrebno je iseliti sav namještaj, a i jako je velik broj vrijednih umjetničkih dijela i knjiga”, naveo je.

HDZ želi ukinuti ispričnice zastupnicima zbog preseljenja Sabora: “Bilo je tu svega…”

“Mora postojati i sigurnosna zaštita. Trenutno nema govora da se Sabor trajno preseli, a treba voditi računa i o tradiciji jer tamo je centar političkog života u Hrvatskoj i moje je mišljenje da tako treba ostati”, istaknuo je Jandroković.

Ne vjeruje da će u novoj zgradi biti mirnijih tonova. “Mislite da će stambeni prostor utjecati na kvalitetu života para koji se loše slaže? Mislim da neće”, dodao je.

Upitan o saborskom restoranu kaže da u toj zgradi već postoji restoran i da će biti izdvojeni prostor za saborske zastupnike. “Što se parkinga tiče, imamo 50 mjesta, što je dobro jer smo tamo imali 0”, dodao je.

Potvrdio je da se radno vrijeme Sabora neće mijenjati. “I dalje ostaje rad do 19:30, no ako budu neke dulje rasprave one će moći trajati i dulje, kao što je bilo do sada”, objasnio je.

Otkrio je da su radovi na staroj zgradi planirani da traju tri godine i da vrijede preko 71 milijun eura.

O eventualnom HDZ-ovom kandidatu za Predsjednika RH rekao je da ne bilo fora da se kandidira sam Plenković.

“To je malo neozbiljno. Premijer ima puno odgovorniju funkciju prema Ustavu i zakonima i to je važnija pozicija. U njihovom srazu na parlamentarnim izborima, predsjednik Vlade je pobijedio uvjerljivo i nema potrebe izlaziti na megdan nikome”, istaknuo je.

Podsjetimo, aktualni predsjednik Zoran Milanović je taj koji je jučer rekao da bi bilo fora da se Plenković kandidira.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.