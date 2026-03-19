"APSURDNA SITUACIJA"
Veljko Miljević: Normalnim ljudima je neshvatljivo da godinu dana nemamo predsjednika Vrhovnog suda
Odvjetnik i pravni stručnjak Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je činjenicu da Hrvatska još uvijek nema predsjednika Vrhovnog suda.
"Za normalne ljude i pravnike je to nešto neshvatljivo. Ali, nažalost, to je činjenica. Vrhovni sud godinu dana nema čelnog čovjeka. Ispada da nikome jučer nisu doprle do ušiju dvije ključne rečenice Gordane Jalšovečki, vršiteljice dužnosti. Ona je rekla da nije predsjednica Vrhovnog suda nego sutkinja zadužena za rad sudske uprave Vrhovnog suda", kazao je Miljević pa nastavio:
"Ona obavlja rad sudske uprave. To je prva rečenica. Pa ne može ona reći da je situacija nenormalna, nije luda. Ali zato kaže da nije predsjednica Vrhovnog suda. Također, ona je jučer rekla još jednu jednako upečatljivu rečenicu. Da zapravo nije zadužena za izlaganje izvješća. Pogotovo jer su to bila izvješća iz vremena kad je Radovan Dobronić još bio živ. Dakle, on je rukovodio, i ona je zato rekla, strogo i formalno gledajući, da ne bi trebala uopće o tome."
Miljević je naglasio da imamo prazninu u rukovođenju najvišim sudom.
"U članku 125. Ustava piše šta je Vrhovni sud. Najviši sud koji što radi? Osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. To su mu dvije osnovne funkcije. Mi nemamo čelnog čovjeka, a vršiteljica dužnosti kaže da je zadužena za rad sudske uprave te da nije nadležna za izvješća. To je duboko zabrinjavajuće, ali to nikoga ne zanima."
Tvrdi da je po Ustavu predsjednik Republike jedini Ustavom ovlašteni predlagatelj za izbor predsjednika Vrhovnog suda.
"Neka se loptica prebaci na njega pa onda ili neka se on ponosi ili neka se sramoti. Ali, mi smo imali sve ono nakon 1. prosinca, kad je premijer, ili kancelar, govorio o nekakvom povezivanju, što SDP nije prihvatio... Uzmite Ustav, pročitajte proceduru i vidjet ćemo tko sve koči i tko ne dopušta da se radi po Ustavu", poslao je Veljko Miljević poruku ne samo Zoranu Milanoviću nego i premijeru Andreju Plenkoviću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
