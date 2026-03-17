NA RUBU USTAVNE KRIZE
Hoćemo li konačno dobiti predsjednika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca?
Hrvatska već godinu dana nema predsjednika Vrhovnog suda, a za mjesec dana ističe mandat trojici sudaca Ustavnog suda i ako ih Sabor ne izabere u roku, umjesto Ustavom propisanih 13 sudaca US-a, imat ćemo ih samo 10. Premijer Andrej Plenković inzistira da se izbor novog predsjednika VS-a neće obaviti dok opozicija ne pristane da se troje sudaca USUD-a bira po modelu 2:1, pri čemu bi dva suca bili HDZ-ov, a jedan SDP-ov izbor.
Danas će se održati sjednica saborskog Odbora za pravosuđe na kojem bi se trebalo glasati o izboru predsjednika/ce Vrhovnog suda Republike Hrvatske i tri izvješća predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti - od 2022. do 2024. godine.
Procedura izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda time ulazi u završnu fazu i, prema njoj, sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić Hrvatski sabor potom imenuje za novu predsjednicu Vrhovnog suda.
No, imenovanje čelne figure sudbene vlasti na čekanju je jer je premijer Plenković početkom siječnja ove godine odlučio vezati to imenovanje s izborom troje novih ustavnih sudaca.
Podsjetimo, predsjednika Vrhovnog suda bira natpolovična saborska većina na prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića, a ustavne suce mora potvrditi dvotrećinska parlamentarna većina i taj izbor nije moguće obaviti bez dogovora vlasti i oporbe. Dakle, predsjednicu Vrhovnog suda HDZ-ova parlamentarna većina može izabrati i bez podrške opozicije.
Gardašević: Sabor treba što prije izabrati ustavne suce
Predstojnik Katedre za ustavno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu Đorđe Gardašević, u izjavi za N1info.hr ističe kako bi Sabor što prije trebao izabrati ili reizabrati nove ustavne suce.
"Za mjesec dana ističe mandat trojici sudaca Ustavnog suda. Nakon toga, produženja istoga mandata za njih više nema (8 godina plus 6 mjeseci). Ako do tada Sabor ne obavi izbor, Ustavni sud ostaje na 10 sudaca. Ustav propisuje da ih treba biti 13. Stoga, Sabor bi što prije trebao izabrati ili reizabrati na ta mjesta koga već želi", smatra Gardašević.
Naglasio je i da time Sabor ne bi "samo obavio svoju ustavnu zadaću i obvezu, već bi se i izbjegle apsurdne situacije poput one iz prosinca 2024. godine, kad si je Ustavni sud sam - potpuno protuustavno - pokušao produžiti mandat".
Plenković ostao pri vezanom izboru
Na pitanje novinara N1 o izboru trojice ustavnih sudaca, Plenković je sinoć kazao da HDZ pristaje na izbor predsjednika Vrhovnog suda u povezanom procesu s izborom trojice ustavnih sudaca.
Stoga, dok se ne postigne dogovor u paketu o izboru preostalih ustavnih sudaca neće se ići dalje u proceduru izbor predsjednika Vrhovnog suda.
"Tu nema nikakve promjene", poručio je premijer.
Podsjetimo, premijer je u siječnju ove godine rekao da su u HDZ-u "zainteresirani da se popune tri mjesta u Ustavnom sudu" i da je travanj krajnji rok za to.
"Bit će vezana imenovanja, a to znači da ćemo ići u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda samo ako ustavne suce budemo birali po načelu da ih dvoje biramo parlamentarna većina, a jednog oporba", rekao je tada premijer.
Bauk: Kad se na Plenkovićevu izjavu primijeni Prvi Newtonov zakon...
"Kad se na izjavu predsjednika HDZ-a primjeni Prvi Newtonov zakon gibanja ili zakon inercije (svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu sve dok vanjske sile ne uzrokuju promjenu tog stanja) postaje jasno da će zasad sve ostati isto", tim je riječima potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a i član saborskog Odbora za Ustav Arsen Bauk za naš portal komentirao Plenkovićevu posljednju poruku da nije promijenio stav o vezanom izboru čelnika Vrhovnog i troje sudaca Ustavnog suda. Blok lijevo-liberalno-zelene opozicije danas bi se o svemu trebao oglasiti i na konferenciji za novinare.
Članica opozicijskog pregovaračkog tima, predsjednica Kluba zastupnika stranke Možemo! i članica Odbora za Ustav Sandra Benčić ističe da je riječ o sustavnoj opstrukciji izbora predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda i da nema nikakvog ustavnog uporišta za vezanje tog izbora s izbornom sudaca Ustavnog suda.
Benčić: HDZ stvara situaciju strukturnog poremećaja vlasti
"Opstrukcijom izbora predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda, HDZ stvara situaciju strukturnog poremećaja vlasti jer mi već godinu dana nemamo predstavnika treće grane vlasti. Po nama, ispunjeni su uvjeti za reakciju Ustavnog suda, koji je nedavno rekao da oni reagiraju samo kad se radi o sustavnom i dugotrajnom poremećaju ustavnosti. Ovdje se upravo o tome radi: sam premijer – ne Sabor ili predsjednik kluba većinske stranke, osobno opstruira izbor čelnog čovjeka treće grane vlasti", naglasila je Benčić.
Dodala je kako oni ne mogu pristati na spajanje tih izbora, u koje se premijer upustio jer želi kontrolirati sve tri grane vlasti - izvršnu, zakonodavnu i sudbenu.
"Time on ne oštećuje nas nego državu. Vrlo smo jasno rekli, neka ta saga završi, neka odbiju kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, pa da se ide u novi izbor, neka učine štogod, ali ovo više ne može trajati ovako. No, oni i dalje to opstruiraju i to samo pokazuje njihov odnos prema trećoj grani vlasti, odnosno Ustavu i državi kao takvoj", zaključila je Benčić.
Ne očekuje da će ovaj dan i tjedan rezultirati promjenom i da ćemo uskoro dobiti predsjednika/cu Vrhovnog suda i troje novih sudaca Ustavnoga suda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare