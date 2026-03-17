Hoćemo li konačno dobiti predsjednika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca?

"Kad se na izjavu predsjednika HDZ-a primjeni Prvi Newtonov zakon gibanja ili zakon inercije (svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu sve dok vanjske sile ne uzrokuju promjenu tog stanja) postaje jasno da će zasad sve ostati isto", tim je riječima potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a i član saborskog Odbora za Ustav Arsen Bauk za naš portal komentirao Plenkovićevu posljednju poruku da nije promijenio stav o vezanom izboru čelnika Vrhovnog i troje sudaca Ustavnog suda. Blok lijevo-liberalno-zelene opozicije danas bi se o svemu trebao oglasiti i na konferenciji za novinare.