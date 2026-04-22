NAPRAVLJEN JE PROPUST
Javni poziv Zadarske županije kod građana izazvao nezadovoljstvo: "Najteže je samohranim majkama..."
Zadarska županija objavila je javni poziv za mlade u ostvarivanju prava na stjecanje stambenog prostora, no napravljen je propust.
Iz jednadžbe su izostavljeni samohrani roditelji i izvanbračni partneri, premda Obiteljski zakon ne razlikuje izvanbračnu od bračne zajednice. Oglasila se i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, upozorivši da je riječ o diskriminaciji i da natječaj treba poništiti. Župan, koji je danas promijenio stav, poručuje da mu nije važno što kaže pravobraniteljica, već narod.
Vjenčani list kao uvjet za subvenciju stambenog kredita za mlade, uvjet je to javnog poziva Zadarske županije u kojem su izostavljeni izvanbračni parovi i samohrani roditelji.
"Mislim da svi trebaju imati jednaku šansu, ali definitivno ne trebaju njih izostaviti", rekao je Ton Hajdi iz Zadra.
"Nije u redu. Trebaju svi biti jednaki. Najteže je samohranim majkama i roditeljima, treba im pomoć na neki način", kazala je Dijana, dok je Zoran dodao: "Složio bih se sa suprugom, treba normalno pomoći svima koji trebaju pomoć." Na pitanje vrijedi li to bez obzira na to što nemaju vjenčani list, odgovorio je: "Tako je."
Župan Josip Bilaver isprva je tvrdio da diskriminacije nema i da uvjeti ostaju isti. Nakon niza kritika na račun takvog javnog poziva, danas iznosi drugačiji stav, najavljuje uključivanje i samohranih roditelja te izvanbračnih partnera.
"Samohrani roditelji su bili uključeni u našim planovima i ranije. Mi pripremamo dva programa. Jedan je izišao prošli tjedan, drugi izlazi u ponedjeljak i odnosi se na samohrane roditelje. Tu nismo imali propusta", izjavio je Bilaver i napomenuo:
"Nismo došli do zaključka da smo diskriminirali jer je nama intencija bila spriječiti eventualne zlouporabe ovakvog programa."
Prijave zajednicu i sutra ostvare pravo na stan, kaže župan.
"Takvo što zakon ne poznaje. Jedino što vas javni poziv može tražiti jest da ovjerite izjavu kod javnog bilježnika kao jedan od načina dokazivanja izvanbračne zajednice. Ono što mi želimo jest da se javni poziv prenamijeni tako da se na njega mogu javiti sve obitelji", poručio je županijski vijećnik SDP-a Jure Zubčić.
"Meni nije bitno što kaže Višnja Ljubičić"
Da je riječ o diskriminaciji i da natječaj treba poništiti, poručila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Županu, čini se, nije relevantna za ovu temu.
"Slušajte, meni nije bitno što kaže Višnja Ljubičić, nego što kaže narod. Prema tome, mi smo čuli bilo javnosti, čuli smo ljude koji nemaju riješeno stambeno pitanje, našli smo rješenje, nema nikakve drame", komentirao je Bilaver.
U Hrvatskoj je svaka peta obitelj jednoroditeljska, upozoravaju iz Udruge Let.
"S tim da trend ide gore, povećava se. U Francuskoj su došli na svaku četvrtu, čak kolegice kažu i treću. Mijenja se oblik obitelji i ono što mi u Letu kažemo, nije bitna forma već sadržaj i bitno je da se dijete u toj obitelji osjeća sigurno i zaštićeno", rekla je Iva Jovović iz Udruge Let.
A papir poput vjenčanog lista nikako ne bi trebao biti garancija ni za što, kako ni za ljubav, tako ni za kvadrate.
