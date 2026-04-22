Klauški: Izjave zadarskog župana su smiješne, ali to je primjer da sve kreće od vrha - Andreja Plenkovića

Kolumnist 24sata i Expressa, Tomislav Klauški gostovao je u Studiju uživo kod naše Nine Kljenak.
Na početku je komentirao izjave zadarskog župana Josipa Bilavera koji je, govoreći o pisanju N1 o javnom pozivu županije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita, a iz kojeg su isključeni samohrani roditelji i izvanbračni partneri, na što je reagirala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, poručio da mu nije važno što kaže pravobraniteljica, nego narod.
"Ne znam koji narod sluša Josip Bilaver, pomoću koje metode, kojih kanala, je li otvori prozor pa mu narod od dolje govori. Ono što se događa je da se dužnosnici HDZ-a i oni koji žele biti u milosti Andreja Plenkovića ne samo da oponašaju Plenkovića stilom i gardom nego i odnosom prema institucijama. Plenković godinama pokazuje da ignorira institucuije ili ih pokorava ili eutanazira te da je u ovoj državi bitno samo ono što kaže on, a ne institucije", rekao je Klauški.
Dodao je da u ovoj situaciji, ako županu nije bitno što kaže pravobraniteljica, a ona postoji na toj funkciji da radi upravo ono što je sada napravila - govorila u ime naroda, Klauški navodi da nam onda ne trebaju te institucije.
Naglasio je da se jedna po jedna institucija ili utišava ili se na njihova čela postavljaju HDZ-ovi ljudi. "Kad istekne mandat ovoj pravobraniteljici, sigurno će HDZ na to mjesto postaviti svoju osobu koja neće slati poruke Bilaveru, ili se Bilaver i njemu slični neće morati obračunavati s pravobraniteljicom, ili će postojati formalno ta funkcija koja neće ničemu služiti", istaknuo je.
"Smiješno je slušati Bilaverove izjave koji je napravio upravo ono što mu je pravobraniteljica rekla da napravi, ispravio je grešku na koju je ona upozorila. Ali, on to neće priznati, kaže da je to napravio sam od sebe odnosno, da ga je narod upozorio. To ispada smiješno, ali to je primjer da sve kreće od vrha, Andreja Plenkovića. Oni svi pokušavaju imitirati, odnosno kopirati njegove političke metode ili stil i o tome ovisi cijeli ton cijelog HDZ-a i s kim je HDZ tad u koaliciji", rekao je.
Unutar takve stranke, kaže, to je normalno, ali je cijela država postala njen talac. Dodao je da u trećem mandatu Andreja Plenkovića vidimo koliko duboko i široko je kapilarno ušla u sve pore države.
PROČITAJTE JOŠ
