Jedan od ključnih ciljeva zagrebačke gradske uprave: “Do kraja 2026. bit će riješen veliki problem”

Iva Ivšić, supredsjedateljica stranke Zagreb je naš! gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala stanje u Zagrebu.

Ivšić kaže kako je jedan od ključnih ciljeva ove gradske uprave ostvariti univerzalnu dostupnost vrtića. “Cilj je da već u ovom mandatu svaki roditelj koji želi upisati djecu u vrtić to i ostvari. Prošle godine otvoreno je 4 vrtića, a ove godine ih planiramo otvoriti još 10. U 2023. bilo je nešto više od 10.000 zahtjeva, a 600 djece je nažalost ostalo neupisano, a plan je otvoriti 800 mjesta do kraja 2024. Do kraja 2026. grad će imati riješen taj problem”, rekla je.

Ulaganje u javni gradski prijevoz

Što se prometa tiče, kaže da se trenutno stanje ne može pripisati ovoj gradskoj upravi jer je to problem koji je 30 godina sustavno zanemarivan. “Imamo 430.000 registriranih automobila, i još sigurno 150.000 koji dolaze iz okolnih krajeva. Istraživanja pokazuju da samo 1 posto smanjenja trajanja vožnje u javnom prometa za 4 posto se smanjuje broj automobila na cestama. Naš je cilj ulagati u javni gradski prijevoz. Nova rješenja će se vidjeti sigurno kroz ovu godinu”, dodala je.

“Potpisan je ugovor s Končarom za nove tramvaje, ali proizvodnja traje neko vrijeme i zato je nabavljeno 11 rabljenih tramvaja. Ista je stvar is autobusima. Kupljeno je 65 novih autobusa i kreće natječaj za nova vozila na vodik. Naručit će se i rabljeni autobusi koji će zamijeniti one najstarije”, navela je.

Prioritet svih prioriteta

Kaže kako je prioritet svih prioriteta zatvoriti Jakuševec. “Znali smo da je to jedan od najvećih problema, naravno da će trebati duži period od jednog mandata. Radi se na tome i nažalost, gradnja jednog novog sustava za gospodarenja otpadom neće biti moguće bez Vlade”, rekla je Ivšić.

Dodala je da žele uključiti građane u rad zajednice i to po naseljima, ali da je u velikoj mjeri problem imovinsko-pravni odnosi. “Vijeće mjesnih odbora i gradskih četvrti bi trebalo biti mjesto povezivanja građana”, istaknula je.

