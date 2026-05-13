21-godišnjakinja

Djevojka koja je pretukla Filipinca kazneno prijavljena. Policija: "Nasiljem i iživljavanjem ga ponizila"

N1 Info , Hina
13. svi. 2026. 17:46
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 21-godišnjakinju zbog nasilničkog ponašanja u centru grada 2. svibnja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina, stranca na turističkom boravku u Hrvatskoj.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina (stranca na turističkom boravku u RH), javlja PU zagrebačka.

Naime, u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve, 21-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu.

Operativnim radom policijskih službenika jučer 12. svibnja u večernjim satima, uhićena je osumnjičena 21-godišnjakinja koja se dovodi u svezu s navedenim sukobom. Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.

