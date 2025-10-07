Jezivo otkriće u Hrženiku: Pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz Drugog svjetskog rata

Na širem području Krašića pronađena je masovna grobnica s posmrtnim ostacima pet žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, objavilo je u utorak Ministarstvo hrvatskih branitelja u čijoj su organizaciji provedena terenska istraživanja.
''Opsežna terenska istraživanja provedena su od 23. rujna na dvije lokacije - na mjesnom groblju u Krašiću i na lokaciji Hrženik kod kapele sv. Ivana Krstitelja, gdje je danas pronađena masovna grobnica'', navodi Ministarstvo.
Kako je preliminarno utvrđeno, radi se o osobama muškog spola, od kojih su dvije bile u dobi između 20 i 30 godina, dvije između 40 i 45 te jedna mlađa od 20 godina.
"Na posmrtnim ostacima zabilježene su prostrijelne ozljede u predjelu glave (zatiljno) te više strijelnih ozljeda trupa, a uz posmrtne ostatke nađen je veći broj čahura", navodi Ministarstvo.
Uz zahvalu građanima koji su do sada dostavili informacije o mogućim lokacijama grobišta, Ministarstvo u objavi naglašava da će nastaviti s radom na pronalaženju nestalih osoba iz Domovinskog rata te s istraživanjima grobišta žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.
Od 2016. godine provedene su ekshumacije na više od 80 mjesta u 16 županija, a ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 2161 žrtve, a diljem Hrvatske do sada je održano 25 zajedničkih ispraćaja te šest pojedinačnih primopredaja posmrtnih ostataka obiteljima i drugim državama.
