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Još ne znate kamo na odmor? Ovaj hrvatski otok proglašen je najboljim u Europi

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13. srp. 2026. 07:56
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18.07.2013., otok Mljet - Samostan na Jezerima.Photo: Boris Scitar/VL/PIXSELL
Boris Scitar/VL/PIXSELL

Ako ovog ljeta sanjate o mirnom odmoru u netaknutoj prirodi, razveselit će vas rezultati novog istraživanja britanske turističke tvrtke Saga Holidays.

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Britanci su analizirali čak 80 europskih otoka te ih usporedili prema klimi, gastronomskoj ponudi i udjelu zelenih površina. Dok su u ukupnom poretku dominirali španjolski otoci, Hrvatska je odnijela pobjedu u kategoriji koja posebno oduševljava ljubitelje prirode – zelenilo i netaknuti krajolik, prenosi Metropolitan.si.

Mir, netaknuta priroda i autentični Mediteran

Hrvatski otok Mljet osvojio je čak 86 od mogućih 100 bodova, čime je zasjeo na prvo mjesto. To nije iznenađenje jer više od dvije trećine ovog južnodalmatinskog otoka prekrivaju guste šume, zbog čega se već dugo smatra najzelenijim hrvatskim otokom.

Njegov najveći dragulj je Nacionalni park Mljet, najstariji morski nacionalni park na Mediteranu, poznat po Velikom i Malom jezeru te slikovitom otočiću Svete Marije s benediktinskim samostanom iz 12. stoljeća.

11.07.2010., Otocic Svete Marije, Mljet - Nacionalni park Mljet.rPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

Upravo zbog mirnog ozračja, bujnih šuma i izostanka masovnog turizma Mljet je jedna od najomiljenijih destinacija među putnicima koji traže autentičan mediteranski doživljaj.

Europski biser

Na otoku se nalazi i poznata Odisejeva špilja, jedna od najimpresivnijih prirodnih atrakcija na Jadranu. Brojne pješačke i biciklističke staze te mogućnosti za vožnju kajakom privlače ljubitelje aktivnog odmora, dok istraživanje posebno ističe činjenicu da Mljet i dalje uspješno odolijeva masovnom turizmu. Upravo ga to svrstava među najpoželjnije destinacije za sve koji žele mir, prirodu i autentičnu mediteransku atmosferu.

Uspjeh Mljeta i Korčule potvrđuje da Hrvatska nije omiljena samo zbog čistog mora i sunčanih plaža, nego i zbog iznimno očuvane prirode. Za sve koji žele pobjeći od turističkih gužvi, upravo su ova dva otoka među najboljim europskim izborima za opušten ljetni odmor.

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Teme
nacionalni park mljet aktivni odmor miran odmor mljet netaknuta priroda

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