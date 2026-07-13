Još ne znate kamo na odmor? Ovaj hrvatski otok proglašen je najboljim u Europi

Na otoku se nalazi i poznata Odisejeva špilja, jedna od najimpresivnijih prirodnih atrakcija na Jadranu. Brojne pješačke i biciklističke staze te mogućnosti za vožnju kajakom privlače ljubitelje aktivnog odmora, dok istraživanje posebno ističe činjenicu da Mljet i dalje uspješno odolijeva masovnom turizmu. Upravo ga to svrstava među najpoželjnije destinacije za sve koji žele mir, prirodu i autentičnu mediteransku atmosferu.