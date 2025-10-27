Oglas

Profesor za N1

Jović odgovorio Đapiću: Uloga intelektualca i jest da provocira

author
Nina Kljenak
|
27. lis. 2025. 17:35

Politolog i redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o porukama koje je 14. listopada sa saborske govornice poslao saborski zastupnik Predrag Mišić iz DP-a, društvenim trendovima i knjizi Otpor intelektualaca.

Oglas

Mišić je inače ustvrdio da Jović mora dobiti otkaz jer "je Domovinski rat, odnosno VRO nazvao genocidnom".

"Jako opasno"

"Živimo u vremenu post-činjenica i post-istine. To se nije dogodilo i jako je opasno kad netko iz vladajuće većine traži vaš otkaz, to je i napad na autonomiju sveučilišta. Kad vas netko sa saborske govornice na taj način prozove, drugi se na to pozivaju", objašnjava Jović.

Na svom Facebook profilu se oglasio bivši predsjednik Hrvatske stranke prava Anto Đapić koji je poručio da Jović "kontinuirano provocira javnost".

"Mogu samo gospodinu Đapiću reći da uloga intelektualca i jest da provocira, a ne da prihvati dogme i mitove".

Teme
Anto Đapić Dejan Jović Predrag Mišić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ