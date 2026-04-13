(PRE)SKUPA GORIVA
Jurčić o plivajućem PDV-u: "To je politička, a ne ekonomska mjera. Ne pomaže puno ako su dohoci niski"
Ministarstvo financija prošloga je petka pustilo u e-savjetovanje Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kako bi Vladi omogućilo da po potrebi smanji porezne stope na naftne derivate.
Povod je, kako stoji u obrazloženju tog prijedloga, povećana neizvjesnost na energetskim tržištima izazvana sukobom na Bliskom istoku, a kao nastavak mjera s ciljem zaštite građana i gospodarstva.
"Ovim Zakonom predlaže se pravni okvir koji bi bio primjeren za rješavanje posebnih okolnosti, a radi omogućavanja brze reakcije u takvim okolnostima", navodi se.
U Hrvatskoj se na naftne derivate primjenjuje opća stopa PDV-a od 25 posto, a ovime bi bilo omogućena tzv. plivajuća stopa PDV-a. PDV na goriva mogao bi biti smanjen za najviše deset postotnih bodova, na 15 posto, a i to samo "vrlo kratkoročno" u slučaju eskalacije naftne krize i izraženijeg rasta cijena energenata.
Plivajući PDV najviše 10 posto niži
Vlada je od početka sukoba na Bliskom istoku, izbijanja energetske krize i rasta cijena nafte dvaput intervenirala smanjenjem trošarina. Cijene goriva su rasle, ali ne onoliko koliko bi rasle bez te intervencije.
Najavljujući plivajući PDV, odnosno donošenje zakonskog okvira za primjenu istog, premijer Andrej Plenković kazao je da bi to bila "krajnja mjera u slučaju velike eskalacije".
Primijeni li se izračun plivajućeg PDV-a od 15 posto na postojeće (regulirane) cijene goriva, litra eurosupera 95 bi umjesto sadašnjih 1,66 eura koštala 1,53 eura, a litra eurodizela umjesto 1,85 koštala bi 1,70 eura.
Izračun još kaže da bi država, kojoj se od PDV-a na goriva godišnje u proračun slije 980 milijuna eura, u tom slučaju ostala bez 380 milijuna eura.
"Time se ne rješavaju se glavni problemi"
Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić kaže kako će ta mjera Vladi dati fleksibilnost, odnosno širu lepezu mjera uz postojeće smanjenje domaćih trošarina te još nekorištenu mjeru smanjenja europskih trošarina na goriva.
"PDV je zakonski zakovan i ne može se dirati bez izmjene zakona pa se zato sada išlo na taj plivajući PDV. Nije to ništa posebno, nego ako dođe stani-pani da Vlada može učiniti ono što mora učiniti radi sigurnosti Hrvatske."
Na pitanje koliki bi bio učinak te mjere bude li korištena, Jurčić kaže da bi ga bilo "ali ne previše".
"Time se ne rješavaju glavni problemi, a to su naša, da tako kažem, temeljna inflacija i nizak dohodak. Građanima u razvijenim zemljama Europe, gdje su sada cijene goriva 2,5 ili 3 eura po litri, platiti 40 ili 50 eura više za gorivo svaki mjesec nije ugodno, ali nije ni nekakav problem. Nama i drugim zemljama s niskim dohocima, jest. Pa kad se ne može u kratkom roku riješiti problem inflacije i niskih plaća, onda se ide na ovakve mjere", objašnjava.
"Nije dugoročno rješenje"
Osim toga, Jurčić napominje kako uvođenje plivajućeg PDV-a nije ekonomska mjera.
"To je administrativno-politička mjera, ali ima ekonomske posljedice. Zna se koja je ekonomska mjera - brži rast dohotka od rasta cijena. A ovime si Vlada olakšava situaciju kako bi mogla učiniti nešto više, iako će siromašnima to malo pomoći. Sve u svemu, to nije dugoročno rješenje."
Izmjena zakona kako bi se omogućila primjena plivajućeg PDV-a je, kaže Jurčić, dvojaka odluka.
"Time Vlada pokazuje da može nešto učiniti bude li bilo potrebno, a ujedno je poruka javnosti da se vidi kako se (Vlada) bori za standard građana. Srednjoročno i dugoročno se za standard građana borite kvalitetnim radnim mjestima i većim plaćama, a kratkoročno intervenirate kad dođe do nekog incidenta."
Većina zemalja ne intervenira u cijene
Većina europskih zemalja, dodaje Jurčić, uopće ne intervenira u cijene goriva.
"Tamošnji su dohoci u pravilu dvaput veći nego u Hrvatskoj pa nema potrebe na taj način ugrožavati funkcioniranje tržišta", ističe.
Porezi su, kaže, svetinja koja je postala i političko pitanje.
"Izbori se gube i na porezima. Zna se da ne smiješ dizati poreze pred izbore pa ako vlast misli da ih treba dizati, onda to čini u prvoj godini mandata. Viktor Orban je u nedjelju izgubio izbore među ostalim i zbog pada standarda građana Mađarske. Da je PDV manji (u Mađarskoj je najviši u EU - 27 posto, nap.a.) i da ljudi tamo bolje žive, vjerojatno bi izgubio s manjom razlikom", kazao je Jurčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare