Zašto bi cijene nafte i plina u Europi mogle ostati visoke čak i ako rat s Iranom završi

Ilustracija / Unsplash

Cijene energije u Europi mogle bi ostati visoke još neko vrijeme, iako regija ne ovisi u velikoj mjeri o Hormuškom tjesnacu. Unatoč velikom padu cijena nafte nakon što su SAD i Iran potvrdili dvotjedno primirje, Europa možda još neće moći odahnuti zbog dugotrajnog utjecaja na opskrbu energijom na koju se snažno oslanja, piše Euronews.

Podijeli

Oglas

Rat s Iranom i de facto zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvali su najveći poremećaj u opskrbi u povijesti globalnog tržišta nafte, prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA). Očekuje se da će napadi na postrojenja u Perzijskom zaljevu imati višegodišnji utjecaj na opskrbu plinom, piše Euronews.

Europa je značajno pogođena, iako samo mali dio nafte i plina nabavlja izravno kroz Hormuški tjesnac, koji su iranske snage do primirja praktički kontrolirale i većinom blokirale.

Otvaranje tjesnaca bilo je neupitni dio primirja, jer je riječ o ključnom prolazu za globalne isporuke nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG). U 2025. godini kroz tjesnac je prolazilo gotovo 15 milijuna barela sirove nafte dnevno, navodi IEA. Od toga je oko 600.000 barela dnevno, odnosno samo 4 %, išlo prema Europi, u usporedbi s dnevnim potrebama EU-a od 13 milijuna barela.

Ipak, brz pad cijena goriva u Europi nije vjerojatan, čak i ako bi se nakon primirja postigao mirovni sporazum.

„Čak i ako mir nastupi već sutra, nećemo se u dogledno vrijeme vratiti u normalu“, rekao je prošlog tjedna povjerenik EU za energetiku Dan Jørgensen.

Kako globalne cijene utječu na europski uvoz

EU uvozi 80–85 % svoje nafte, prema Eurostatu, iz širokog spektra dobavljača. SAD je najveći dobavljač s udjelom od 15,1 % po vrijednosti, a slijede Norveška i Kazahstan.

Većina globalne trgovine sirovom naftom cijeni se prema Brent nafti, glavnom međunarodnom referentnom standardu.

Cijene za isporuku sljedeći mjesec porasle su s 72–73 dolara po barelu prije rata na gotovo 120 dolara na vrhuncu, prije nego što je dogovoreno primirje. I nakon primirja cijena je u srijedu iznosila oko 93 dolara.

Cijene plina u Europi također su porasle od 28. veljače, kada je rat počeo. Terminski ugovori porasli su na 50 eura po MWh s oko 35,5 eura prije rata, dosegnuvši vrhunac od 61,93 eura/MWh 19. ožujka. Nakon primirja cijena se stabilizirala na oko 44 eura/MWh.

Kako globalne cijene dolaze do europskih potrošača

U mnogim europskim zemljama cijene električne energije određuje najskuplji izvor, često plin.

„Rast cijena plina utječe na račune za energiju u Velikoj Britaniji i Europi putem izravnog troška plina, ali i povećanih troškova proizvodnje električne energije u plinskim elektranama“, rekao je Ethan Tillcock iz ICIS-a.

Fiksni ugovori i državna potpora mogu odgoditi ili ublažiti učinak. U Njemačkoj veleprodajne cijene plina povezane s TTF-om utječu na cijene električne energije oko 40 %, a na cijene plina za kućanstva oko 50–60 %, dok ostatak čine porezi, mrežne naknade i troškovi politika.

Za naftu, francuska središnja banka procjenjuje da povećanje cijena rafiniranih goriva od 1 % dovodi do rasta cijena prije poreza od oko 0,75 % i povećanja cijena na crpkama od oko 0,3 %, ovisno o porezima.

Povećanje cijene sirove nafte za 10 dolara povećava cijenu goriva za europske potrošače za otprilike 3–6 eurocenti po litri, ovisno o nacionalnim poreznim sustavima. Tečajevi su također važni: budući da se nafta cijeni u američkim dolarima, slabiji euro povećava troškove čak i ako referentne cijene ostanu iste.

Kako bi ograničili rast cijena, ministri iz Italije, Njemačke, Španjolske, Portugala i Austrije zatražili su od EU-a razmatranje poreza na izvanredne profite u energetskom sektoru.

MICHAL CIZEK / AFP / Ilustracija

Što je potrebno da cijene padnu

Europa ima određene alate za ublažavanje pritiska, uključujući strateške rezerve – dio IEA-inih 400 milijuna barela – i nacionalne mjere poput smanjenja poreza, subvencija i racionalizacije potrošnje.

Međutim, „one mogu samo privremeno ublažiti situaciju“, rekao je Andrei Covatariu iz Atlantic Councila.

IEA procjenjuje da su zemlje Perzijskog zaljeva zbog poremećaja smanjile proizvodnju nafte za najmanje 10 milijuna barela dnevno, što je oko 10 % globalne potražnje.

No fizička opskrba nije jedini faktor – važnu ulogu ima i neizvjesnost.

Postoji „velika premija rizika uzrokovana neizvjesnošću, ali i stvarni poremećaji u tokovima i proizvodnji“, rekao je Covatariu.

Što gura cijene nafte prema gore

Osim zabrinutosti oko opskrbe, trgovci prate i premije osiguranja od ratnog rizika te cijene prijevoza tankera, koje su ključne za konačnu cijenu nafte.

Troškovi transporta naglo su porasli. Indeks Baltic Dirty Tanker dosegnuo je rekordnih 3.737 krajem ožujka, u usporedbi s oko 1.000 tijekom većeg dijela prošle godine. Nakon primirja bio je nešto iznad 2.000.

Tijekom sukoba premije osiguranja od ratnog rizika za brodove koji idu prema Zaljevu učetverostručile su se na 1 % vrijednosti broda za sedam dana pokrića.

Povratak na razine prije rata mogao bi trajati tjednima ili mjesecima.

Prema Covatariuu, čak i uz mirovni sporazum, pad cijena za potrošače u Europi trajao bi mjesecima, jer je potrebno vrijeme za obnovu zaliha, dok opskrba ostaje ograničena zbog oštećenja više od 40 energetskih objekata.

Zašto bi cijene plina mogle ostati visoke

Tijekom gotovo šest tjedana velik dio globalne opskrbe LNG-om iz Zaljeva bio je izgubljen ili blokiran.

Katarski Ras Laffan, najveće LNG postrojenje na svijetu, oštećen je. QatarEnergy proglasio je višu silu za dio ugovora nakon što je 17 % proizvodnje isključeno, a oporavak bi mogao trajati do pet godina.

Čak i nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, tržište plina moglo bi se suočiti s manjom ponudom nego prije rata.

Europa dobiva oko 8 % LNG-a iz Katara i trenutačno ima dovoljno zaliha, ali konkurencija raste kako puni skladišta.

Oko 40 % europskog plina dolazi iz LNG-a, što je čini ranjivom na globalne poremećaje.

Konkurencija s Azijom za preostale količine mogla bi dodatno pogurati cijene.

Što se događa nakon mirovnog sporazuma

Primirje je odmah snizilo referentne cijene, ali one su i dalje oko 20 dolara više nego prije rata.

Cijene plina pale su s kriznih razina, ali će vjerojatno ostati iznad razina prije rata.

„Donja granica cijena vjerojatno će biti viša nego prije krize jer Europa mora obnoviti niske zalihe“, rekao je Covatariu.

Tržišta pomno prate kako će Iran i SAD riješiti sukob.

Ako se postigne sporazum, Iran bi mogao relativno brzo povećati isporuke, ali mnogo ovisi o detaljima dogovora.

Ako sporazum ostavi neizvjesnost, cijene bi mogle ostati visoke zbog trajnih rizika, uključujući troškove prijevoza i osiguranja.