Kako "dišu" mladi na jugoistoku Europe?

Zajednička briga mladih u ovom dijelu Europe je, kako je pokazala studija, razgranata korupcija u društvima u kojima žive, i tu se nije mnogo toga promijenilo od posljednjeg ispitivanja. Odmah pri vrhu se našla i zabrinutost zbog odljeva kvalificirane radne snage ali su mladi isto tako zabrinuti i zbog priljeva strane radne snage. Još jedan u nizu kontradikcija se odnosi na povratnike tj. mlade s nekom vrstom iskustva, bilo radnog ili obrazovnog u inozemstvu. Ovi povratnici, i studija za to nema konkretno objašnjenje, pokazuju nedemokratskije tendencije nego mladi koji se nisu iseljavali.