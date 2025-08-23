Zašto Europska unija "gleda kroz prste" Vučiću? "Srbija je vješto iskoristila svoje odnose s Rusijom"

Takav dojam dodatno potkopava povjerenje mnogih ljudi u EU, a ono je u Srbiji ionako relativno slabo. U istraživanju Međunarodnog republikanskog instituta iz proljeća ove godine , samo 40 posto ispitanika u Srbiji izjavilo je da bi glasalo za ulazak u EU. Više od polovice u međuvremenu ne vjeruje da je EU ozbiljno zainteresirana za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana.