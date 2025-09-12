promjena stava prema srbiji
Preokret u EPP-u: "Ako Vučić izgubi potporu Pučana..."
Dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa Augustin Palokaj u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je ubojstvo desničarskog aktivista Charlieja Kirka, snagu i značaj Europske unije, ali i njen odnos prema Srbiji.
"Nažalost, nikad nije gotovo, bilo je političkih atentata i prije, bit će ih vjerojatno i ubuduće. Živimo u doba društvenih mreža kad svi mogu biti komentatori, novinari, profesori... prelaze se granice etike, širi se govor mržnje, stvaraju se tenzije i dolazi do nasilja. Tužno je da netko bude ubijen zbog različitog mišljenja. Uz to, to samo podiže dodatne tenzije u društvu."
Tenzije su i u Europskoj uniji, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je govor s nekoliko dramatičnih poruka.
"Pratim je već šest godina i ništa me u govoru nije iznenadilo. Bio je jako dobro pripremljen s puno izrađenih detalja, smišljeno da za svakoga da ponešto, a da taj govor na kraju ništa dramatično ne promijeni. Treba reći da ona nije lider EU-a. Puno onoga što je govorila nije u njezinoj nadležnosti, a puno onoga što jest u njenoj nadležnosti, nije napravila. Dobar dio govora posvetila je temama vanjske i sigurnosne politike, o kojima se dogovara u Vijeću. Gdje će uvijek netko blokirati poneke odluke pa Europa ne kotira dobro u svijetu", kazao je i nastavio:
"Više ne priča o temama zaštite okoliša jer nisu popularne, ali pričala je o mjerama za pomoć mladima, što je popularna tema. Nažalost, to što je govorila neće puno promijeniti jer mnogo toga nije u rukama Europske komisije."
Kako bi EU mogla postati relevantnija na globalnoj sceni?
"Dok se o vanjskoj politici odlučuje jednoglasno, nije realno da će EU biti važan faktor u svijetu. Da biste imali snažan glas, on mora biti jasan, a EU nema jasan stav ni o čemu. Prvo, EU mora imati jasan stav ako želi da se uvaži kod drugih. Bez njega, ostat će u poziciji da više plaća za posljedice nego da ima utjecaja za donošenje odluka. Bilo je nekih prijedloga da se oko sankcija ukine pravo veta kako države poput Slovačke i Mađarske ne bi blokirale usvajanje paketa sankcija. Nemojmo zaboraviti kako ih se teško usvaja protiv Rusije. Bez veta bi postupak bio brži i efikasniji. S druge strane, ukidanje prava veta u vanjskoj politici je moguće samo kroz izmjene temeljnih ugovora, koji se također mogu izmijeniti samo jednoglasno. I tako idemo u krug."
Tema koja je podijelila EU
Zato smatra da je okupljanje oko Koalicije voljnih način kako zaobići strukture EU-a. A one su velika prepreka i u nekoj konkretnijoj politici prema Gazi, što od dvodržavnog rješenja, što do humanitarnih pitanja.
"To je tema koja je najviše podijelila EU i tu se vidi najveća podijeljenost, kao i razlog gubljenja utjecaja u svijetu. Nažalost, situacija je takva da će Izrael nastaviti po svome jer ne brinu za kredibilitet u svijetu, a svaku kritiku nazvat će antisemitizmom ili ustupanjem Hamasu", naglasio je Palokaj pa dodao:
"Zapad donekle ima dvostruka mjerila, ali Gaza i Ukrajina nisu isto. Ukrajinci nisu odrubljivali glave Rusima u Rusiji, a i Izraelci, za razliku od Rusa, izlaze na ulice i prosvjeduju protiv vlasti."
Što se eventualnog priznanja Palestine, vidi nekoliko problema.
"Tko će imati kontrolu nad tim teritorijem? Tko bi vladao Palestinom? Vidimo da su njeni lideri bliski Rusiji i zato je teško odlučiti što je moralno dobro, a što loše. Ali, možemo se složiti i bez ustručavanja reći da je ono u Gazi tragedija i da je Izrael najodgovorniji za to, kao i da je Hamas sve to potencirao."
Vlada Republike Hrvatske i predsjednik imaju oprečne stavove oko Izraela.
"Ne bih rekao da su potpuno oprečni. Predsjednik je malo radikalniji prema stavu o Izraelu, ali i Vlada podržava dvodržavnost kao rješenje. To je stari stav EU-a i minimum oko kojeg su se svi složili. Zapravo, to je više cilj nego stav. Ali, nedovoljno je usklađenosti oko drugih stavova u vanjskoj politici."
Napeto je i u regiji, kako kotira predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u europskim institucijama?
Preokret u EPP-u
"Europska komisija, predsjednik Europskog vijeća i Europska pučka stranka (EPP), kad adresiraju Srbiju, ponavljaju da imaju povjerenje u Vučića... Von der Leyen se jedino njemu obraća s "dragi Aleksandre". Godinama je imao veliku zaštitu u Bruxellesu, ima je i danas, ali prvi se put dogodio preokret u EPP-u, gdje je SNS pridruženi član", tvrdi Palokaj pa pojašnjava:
"Predsjednik te stranke Manfred Weber rekao je da će analizirati status SNS-a u toj stranci pa ako se poduzmu neke mjere protiv SNS-a, to bi mogao biti početak gubljenja potpore koju Vučić ima od strane EU-a. Jer, uz podršku EPP-a, Vučić može napadati Zelene i sve druge. Bez te podrške, to bi se moglo promijeniti."
Tvrdi i da je dokaz promjene stava to što predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ipak nije dobila mogućnost održati govor u Bruxellesu, u Europskom političkom centru (EPC), jednom od najvažnijih think tankova.
Mijenja se stav prema Srbiji
"Nije obrazloženo zašto je otkazan događaj, ali vjerojatno joj nisu željeli dati platformu na kojoj će vrijeđati političke protivnike u Srbiji i predstavnike Europskog parlamenta.
I to je dokaz da se stav prema Srbiji mijenja, ali pitanje je koliko će daleko EU ići u tome. Do sada, posljedica za Vučića nije bilo, čak ni nakon što je posjetio Moskvu. Dojam je da Vučić još uvijek ima snažnu podršku u EK-u, Vijeću i dok je tako, pitanje je koliko daleko mogu ići oni koji prosvjeduju protiv njega."
Odakle Vučić vuče snagu?
"Uvjerio je sugovornike u EU-u da je najbolji izbor. S druge strane, ono što je obećao EU-u, odrađuje. Ne provodi do kraja, ali odrađuje i tako Srbija zasad ostaje bez posljedica. Zato ostaje "dragi Aleksandar" za, ne samo Ursulu von Der Leyen, nego i u Rusiji, Kini, Čečeniji pa i Albaniji... Osjete se promjene ponašanja unutar EU-a, ali vidjet ćemo hoće li Vučiću biti poslana jasna poruka da ovako više ne može. Sve to ponajprije ovisi o njegovom "anđelu čuvaru", Europskoj pučkoj stranci, i kako će se ona postaviti prema njemu", kaže Palokaj.
Komentirao je na kraju i dronove u Poljskoj.
"Teško da je to bila slučajnost. Rusi uvijek testiraju situaciju, tako su i sad, ali NATO je reagirao izrazito brzo i odlučno. Vladimiru Putinu poslana je i jasna poruka da se tako nešto neće tolerirati. Vidjet ćemo što će nastati iz toga, ali polako je jasno da pregovori s Putinom neće uroditi plodom. To će se iskoristiti, kao i odgovor na te dronove, za izraženiju mobilizaciju", zaključio je Augustin Palokaj.
