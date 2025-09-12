Preokret u EPP-u: "Ako Vučić izgubi potporu Pučana..."

"Dok se o vanjskoj politici odlučuje jednoglasno, nije realno da će EU biti važan faktor u svijetu. Da biste imali snažan glas, on mora biti jasan, a EU nema jasan stav ni o čemu. Prvo, EU mora imati jasan stav ako želi da se uvaži kod drugih. Bez njega, ostat će u poziciji da više plaća za posljedice nego da ima utjecaja za donošenje odluka. Bilo je nekih prijedloga da se oko sankcija ukine pravo veta kako države poput Slovačke i Mađarske ne bi blokirale usvajanje paketa sankcija. Nemojmo zaboraviti kako ih se teško usvaja protiv Rusije. Bez veta bi postupak bio brži i efikasniji. S druge strane, ukidanje prava veta u vanjskoj politici je moguće samo kroz izmjene temeljnih ugovora, koji se također mogu izmijeniti samo jednoglasno. I tako idemo u krug."