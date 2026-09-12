SDP-ovac prozvao Vladu: "Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti"

Govoreći o mogućim rješenjima za poljoprivredu, Vukušić je istaknuo potrebu za okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta i uspostavom regionalnih distributivnih centara za voće i povrće. Upozorio je da se dio infrastrukturnih projekata gradi na područjima na kojima je proizvodnja već znatno smanjena, zbog čega, smatra, ulaganja ne daju očekivane rezultate.