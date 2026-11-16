Marko Seper/PIXSELL

Veliki zastoji tramvajskog prometa zabilježeni su u ponedjeljak poslijepodne na Savskoj cesti u Zagrebu. Tramvaji su ostali zaustavljeni na potezu od Frankopanske ulice do Cibone, a putnici su bili prisiljeni nastaviti put pješice.

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Prema informacijama Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), zastoj u smjeru juga izazvao je osobni automobil koji je zapeo u raskopanom dijelu tramvajske pruge kod Cibone.

Zbog toga je promet nekoliko tramvajskih linija preusmjeren. Linije 4, 13 i 17 vozile su prema Zapadnom kolodvoru, dok su linije 9, 12 i 14 preusmjerene preko Ulice grada Vukovara do Ljubljanice.

Sudar tramvaja i automobila kod Vjesnika

Situaciju je dodatno otežala prometna nesreća kod zgrade bivšeg Vjesnika, gdje su se sudarili tramvaj linije 17 i osobni automobil, piše Jutarnji list.

I ta je nesreća prouzročila zastoj tramvajskog prometa u smjeru juga, zbog čega su brojni putnici morali nastaviti put pješice.

Zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o tome kada će tramvajski promet na Savskoj cesti biti u potpunosti normaliziran.