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POJAČANI PROMET

Kilometarske kolone na A1 u oba smjera: Nesreća prema moru, na terenu policija i hitna

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N1info
|
28. kol. 2026. 18:56
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auti kolona
HAK

Na autocesti A1 stvaraju se kolone u oba smjera, a promet dodatno usporava zbog prometne nesreće u smjeru Dubrovnika.

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Zbog prometne nesreće na A1 između Novigrada i Bosiljeva 1 u smjeru Dubrovnika stvorila se kolona duga oko dva kilometra.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići promet se zbog prometne nesreće odvija otežano između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1.

novigrad-bolsiljevo
HAK

Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila na 51. kilometru autoceste, a u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko dva kilometra.

HAK također navodi da se u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje.

Kolona je zabilježena i na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba, gdje je duga oko jedan kilometar.

HAK vozačima savjetuje dodatan oprez i strpljenje zbog povećane gustoće prometa i zastoja na pojedinim dionicama autocesta.

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autoceste kolona kolone pojačani promet promet

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