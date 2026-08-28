POJAČANI PROMET
Kilometarske kolone na A1 u oba smjera: Nesreća prema moru, na terenu policija i hitna
Na autocesti A1 stvaraju se kolone u oba smjera, a promet dodatno usporava zbog prometne nesreće u smjeru Dubrovnika.
Oglas
Zbog prometne nesreće na A1 između Novigrada i Bosiljeva 1 u smjeru Dubrovnika stvorila se kolona duga oko dva kilometra.
Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići promet se zbog prometne nesreće odvija otežano između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1.
Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), nesreća se dogodila na 51. kilometru autoceste, a u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko dva kilometra.
HAK također navodi da se u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje.
Kolona je zabilježena i na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba, gdje je duga oko jedan kilometar.
HAK vozačima savjetuje dodatan oprez i strpljenje zbog povećane gustoće prometa i zastoja na pojedinim dionicama autocesta.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas