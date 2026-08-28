Zadarski svećenik nije prijavio kolegu koji je silovao djevojku i prijetio joj. Nadbiskup mu zabranio sudjelovanje u bogoslužju

Tužiteljstvo tvrdi da Radić ta saznanja nije prijavio nadležnim tijelima, nego joj je savjetovao da ide u samostan u Nerezinama, da se 'moli i pročisti', da svojoj obitelji kaže kako razmišlja o duhovnom pozivu te da o događajima ne govori jer bi to "uništilo Božje djelo“, odnosno, zajednicu Omnia Deo.