Oglas

imao španjolske registracije

Kod Rupe uhićen Rumunj za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

author
Hina
|
21. stu. 2025. 15:20
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Primorsko-goranska policija izvijestila je da je kod Rupe uhitila 27-godišnjeg rumunjskog državljanina, zatečenog s krivotvorenim dokumentima za volanom automobila španjolskih oznaka, nakon što je utvrđeno da je za njim raspisan europski uhidbeni nalog.

Oglas

Na autocesti Rupa - Rijeka

Službenici Postaje prometne policije Rijeka zatekli su osumnjičenog kod naplatne postaje Rupa na autocesti Rupa - Rijeka. Kako su posumnjali u vjerodostojnost osobne iskaznice i vozačke dozvole koje im je dao na uvid, odmah su ga priveli na kriminalističko istraživanje u Policijsku postaju Opatija.

Tamo je potvrđeno da su ti dokumenti krivotvoreni i da je za njim raspisan europski uhidbeni nalog zbog nekoliko kažnjivih djela vezanih uz imovinski kriminalitet te zbog izvršenja zatvorske kazne. 

U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 27-godišnji osumnjičenik je po završetku kriminalističkog istraživanja uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Dodaju da je kaznena prijava protiv 27-godišnjaka za krivotvorenje isprave podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
europski uhidbeni nalog

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ