Kod Rupe uhićen Rumunj za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

Primorsko-goranska policija izvijestila je da je kod Rupe uhitila 27-godišnjeg rumunjskog državljanina, zatečenog s krivotvorenim dokumentima za volanom automobila španjolskih oznaka, nakon što je utvrđeno da je za njim raspisan europski uhidbeni nalog.
Na autocesti Rupa - Rijeka
Službenici Postaje prometne policije Rijeka zatekli su osumnjičenog kod naplatne postaje Rupa na autocesti Rupa - Rijeka. Kako su posumnjali u vjerodostojnost osobne iskaznice i vozačke dozvole koje im je dao na uvid, odmah su ga priveli na kriminalističko istraživanje u Policijsku postaju Opatija.
Tamo je potvrđeno da su ti dokumenti krivotvoreni i da je za njim raspisan europski uhidbeni nalog zbog nekoliko kažnjivih djela vezanih uz imovinski kriminalitet te zbog izvršenja zatvorske kazne.
U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 27-godišnji osumnjičenik je po završetku kriminalističkog istraživanja uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.
Dodaju da je kaznena prijava protiv 27-godišnjaka za krivotvorenje isprave podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
