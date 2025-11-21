Kod Rupe uhićen Rumunj za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

Službenici Postaje prometne policije Rijeka zatekli su osumnjičenog kod naplatne postaje Rupa na autocesti Rupa - Rijeka. Kako su posumnjali u vjerodostojnost osobne iskaznice i vozačke dozvole koje im je dao na uvid, odmah su ga priveli na kriminalističko istraživanje u Policijsku postaju Opatija.