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"Ne približavajte se"

Kod Zagreba viđen vuk, općina pozvala mještane na pojačan oprez: Približava se kućama

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27. lip. 2026. 09:42
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Općina Jakovlje/Facebook

Općina Jakovlje pozvala je u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka.

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Općina Jakovlje zaprimila je obavijest nadležnog lovačkog društva o uočenoj jedinki vuka na području Općine Jakovlje. Prema dostupnim informacijama, životinja je u više navrata viđena u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.

"Ne približavajte se životinji i ne pokušavajte je tjerati ili hraniti", poručili su iz Općine mještanima.

Građanima se savjetuje da kućne ljubimce drže pod nadzorom, a kada je moguće i u ograđenom prostoru. Domaće životinje tijekom noći trebalo bi osigurati u zatvorenim objektima.

Iz Općine također upozoravaju mještane da izbjegavaju samostalno približavanje lokacijama na kojima je životinja uočena, osobito u večernjim i noćnim satima.

Svako novo opažanje potrebno je prijaviti Policijskoj postaji Zaprešić i Općini Jakovlje, uz navođenje lokacije i vremena opažanja.

"Općina Jakovlje o navedenoj je situaciji obavijestila nadležna tijela te je zatražila žurno postupanje i stručnu procjenu, budući da je vuk strogo zaštićena vrsta te Općina Jakovlje i lovačko društvo nisu ovlašteni samostalno poduzimati mjere njegovog uklanjanja ili premještanja", izvijestili su. 

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