Kod Zagreba viđen vuk, općina pozvala mještane na pojačan oprez: Približava se kućama

"Općina Jakovlje o navedenoj je situaciji obavijestila nadležna tijela te je zatražila žurno postupanje i stručnu procjenu, budući da je vuk strogo zaštićena vrsta te Općina Jakovlje i lovačko društvo nisu ovlašteni samostalno poduzimati mjere njegovog uklanjanja ili premještanja", izvijestili su.