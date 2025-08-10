Koliko su sigurni vodeni parkovi? Na svakom trećem kupalištu otkrivene nepravilnosti

Nakon što je sredinom srpnja u vodenom parku u Loparu na Rabu preminula jednogodišnja djevojčica iz Njemačke, Državni inspektorat iznio je podatke o nadzorima bazenskih kupališta u Hrvatskoj.
Djevojčica je stradala na toboganu koji nije smio biti u funkciji – inspekcija mu je ranije zabranila rad. Policija je kazneno prijavila njezina oca zbog sumnje na prouzročenje smrti iz nehaja te 75-godišnjeg vlasnika tobogana koji ga je otvorio unatoč zabrani. Vlasniku prijeti do pet godina zatvora.
Iz Inspektorata za portal srednja.hr navode da se nadzori vodenih tobogana ne vode odvojeno, nego su uključeni u kontrole bazenskih kupališta, što obuhvaća hotele, sportske objekte i bazene privatnih iznajmljivača.
U 2024. godini obavljen je 81 nadzor, a u 34 posto slučajeva donesene su upravne mjere. Šest ih je bilo zbog manjih nedostataka vezanih uz korištenje kemikalija, dok su se ostale mjere odnosile na nedostatak analiza vode ili neispunjavanje sanitarno-tehničkih uvjeta. Izdano je pet prekršajnih naloga.
Dosad je ove godine obavljeno 56 kontrola, a upravne mjere donesene su za 11 objekata. Budući da su postupci još u tijeku, broj utvrđenih prekršaja nije objavljen. Inspekcijski nadzori vodenih parkova planirani su do kraja turističke sezone.
Tržišna inspekcija je 2024. i 2025. u tri slučaja rekreacijske opreme utvrdila da nije u skladu s propisima, dok su turistički inspektori u tri vodena parka pregledali ugostiteljske objekte i zabilježili nepravilnosti – među njima nepostojanje mogućnosti podnošenja pisanog prigovora, izostanak normativa o utrošku namirnica, neistaknute oznake zabrane točenja alkohola mlađima od 18 godina te manje nedostatke u minimalnim uvjetima.
Sanitarna inspekcija nadzire sanitarno-tehničke i higijenske uvjete te upotrebu kemikalija za tretiranje vode, dok turistička inspekcija kontrolira ugostiteljske objekte u vodenim parkovima.
Mjere zabrane rada sanitarna inspekcija donosi ako se utvrdi da je voda zdravstveno neispravna, u slučaju incidenata ili ako se koriste kemikalije bez propisanih uvjeta, pri čemu rješenja stupaju na snagu odmah.
