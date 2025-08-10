Koliko su sigurni vodeni parkovi? Na svakom trećem kupalištu otkrivene nepravilnosti

Djevojčica je stradala na toboganu koji nije smio biti u funkciji – inspekcija mu je ranije zabranila rad. Policija je kazneno prijavila njezina oca zbog sumnje na prouzročenje smrti iz nehaja te 75-godišnjeg vlasnika tobogana koji ga je otvorio unatoč zabrani. Vlasniku prijeti do pet godina zatvora.