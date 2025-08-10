Oglas

Šest Richtera

Tursku pogodio snažan potres, uslijedila još tri slabija

N1 Info
10. kol. 2025. 20:06
N1/Screenshot

Zapadnu Tursku u nedjelju pogodio je snažan potres magnitude 6 po Richteru.

Prema seizmološkim podacima, potres se dogodio u 16:53 po UTC vremenu (19:53 po lokalnom vremenu). Epicentar je zabilježen na dubini od 11 kilometara, javlja Dnevnik.hr.

Ubrzo su Tursku potresla još tri potresa, jačine od 3,7 do 4,6 po Richteru. 

Potres je bio lociran 48 kilometara jugoistočno od grada Balıkesira (oko 238 tisuća stanovnika) te 17 kilometara južno od mjesta Bigadiç (oko 15 tisuća stanovnika). Zbog relativno plitke dubine i snage podrhtavanja, potres se snažno osjetio u široj regiji.

Za sada nema službenih izvješća o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, no lokalne vlasti i hitne službe provode procjenu situacije.

Teme
Turska potres

