STANJE NA CESTAMA

Kolona na Bajakovu duga je šest kilometara i povećava se

Hina
23. pro. 2025. 07:45
U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su i odroni

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih vozila ispred graničnog prijelaza GP Bajakovo u smjeru Lipovca duljine je 6 kilometara.

Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Kolona se povećava, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

