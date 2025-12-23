Kolona na Bajakovu duga je šest kilometara i povećava se

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su i odroni
Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih vozila ispred graničnog prijelaza GP Bajakovo u smjeru Lipovca duljine je 6 kilometara.
Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.
Kolona se povećava, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
