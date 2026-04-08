Kako je dogovoreno primirje?
Dok je Trump prijetio potpunim uništenjem, evo što se događalo iza kulisa: "Bez njegovog zelenog svjetla ne bi bilo dogovora“
Dok je Trump javno prijetio potpunim uništenjem, iza kulisa su se pojavljivali znakovi diplomatskog pomaka - iako ni izvori bliski Trumpu nisu znali kakav će biti ishod sve do objave primirja.
Američki i izraelski dužnosnici u ponedjeljak su saznali za zanimljiv razvoj događaja, vrhovni vođa Modžtaba Hamenei prvi je put od početka rata naložio svojim pregovaračima da se približe postizanju dogovora, prema riječima jednog izraelskog dužnosnika, regionalnog izvora i trećeg izvora upoznatog sa situacijom, piše Axios
Američke snage na Bliskom istoku i dužnosnici u Pentagonu proveli su te završne sate pripremajući se za masivnu kampanju bombardiranja iranske infrastrukture, pokušavajući procijeniti na koju stranu Trump naginje.
"Nismo imali pojma što će se dogoditi. Bilo je kaotično“, rekao je jedan obrambeni dužnosnik.
Saveznici u regiji pripremali su se za iranski odgovor bez presedana. U samom Iranu neki su civili napuštali svoje domove pokušavajući izbjeći najgore udare.
Ovaj prikaz diplomacije koja je zasad spriječila eskalaciju temelji se na razgovorima s jedanaest izvora upoznatih s pregovorima.
Postavljanje scene
U ponedjeljak ujutro, dok je Trump pozdravljao okupljene na uskrsnoj proslavi u Bijeloj kući, "vrlo ljut“ Steve Witkoff vodio je intenzivne telefonske razgovore.
Američki izaslanik rekao je posrednicima da je protuprijedlog Irana u 10 točaka, koji je SAD upravo zaprimio, "katastrofa“, rekao je izvor s izravnim saznanjima.
Time je započeo "kaotičan“ dan izmjena, pri čemu su pakistanski posrednici prenosili nove nacrte između Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Aragchija, dok su egipatski i turski ministri vanjskih poslova pokušavali premostiti razlike.
Do ponedjeljka navečer posrednici su dobili američko odobrenje za ažurirani prijedlog dvotjednog primirja. Tada je odluka bila na Hameneiju - za kojeg izvori kažu da je bio aktivno uključen u proces u ponedjeljak i utorak.
Uloga novog vrhovnog vođe bila je nužno tajna i zahtjevna. Suočen s aktivnom prijetnjom atentata od strane Izraela, Hamenei je komunicirao uglavnom putem kurira koji su prenosili pisane poruke.
Dva izvora opisala su njegov pristanak da pregovarači postignu dogovor kao "proboj“.
Regionalni izvor navodi da je Aragchi također imao ključnu ulogu, kako u vođenju pregovora tako i u uvjeravanju zapovjednika Revolucionarne garde da prihvate dogovor.
Kina je također savjetovala Iran da potraži izlaz iz krize.
No na kraju su sve ključne odluke u ponedjeljak i utorak prolazile kroz Hameneija.
"Bez njegovog zelenog svjetla ne bi bilo dogovora“, rekao je regionalni izvor.
Kako se odvijalo?
Do utorka ujutro bilo je jasno da se postiže napredak, ali to nije spriječilo Trumpa da iznese svoju najdramatičniju prijetnju: "Cijela civilizacija će večeras nestati.“
Neki američki mediji izvijestili su da Iran prekida pregovore kao odgovor. Izvori uključeni u pregovore rekli su za Axios da to nije točno i da zapravo postoji određeni zamah.
Potpredsjednik Vance vodio je telefonske razgovore iz Mađarske, uglavnom s Pakistancima.
U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio je tijekom dana u čestom kontaktu s Trumpom i njegovim timom - iako su Izraelci sve više strahovali da su izgubili kontrolu nad procesom.
Oko podneva po istočnoameričkom vremenu u utorak postojalo je opće razumijevanje da se strane približavaju dvotjednom primirju.
"Nitko nije vjerovao da će Trump prihvatiti primirje"
Tri sata kasnije pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je uvjete na platformi X i pozvao obje strane da ih prihvate.
Trump je odmah počeo primati pozive i poruke od "jastrebova“ među saveznicima i bliskim suradnicima koji su ga nagovarali da odbije prijedlog.
Zbunjenost oko Trumpovih namjera bila je tolika da su mnogi koji su s njim razgovarali samo sat ili dva ranije i dalje vjerovali da će odbiti primirje - sve dok ga nije prihvatio.
Neposredno prije objave svoje odluke, Trump je razgovarao s Netanyahuom kako bi dobio njegovu obvezu poštivanja primirja.
Zatim je razgovarao s pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirom kako bi zaključio dogovor.
Američke snage dobile su naredbu za obustavu djelovanja 15 minuta nakon Trumpove objave.
Aragchi je potom potvrdio da će Iran poštovati primirje i otvoriti Hormuški tjesnac za brodove koji plove "u koordinaciji s iranskim oružanim snagama“.
Na što treba obratiti pažnju?
Ostaje za vidjeti u kojoj će mjeri Iran dopustiti obnovu pomorskog prometa i koliko će Netanyahu dosljedno poštovati primirje.
Visoki izraelski dužnosnik rekao je za Axios da je Netanyahu dobio jamstva da će SAD u mirovnim pregovorima inzistirati na tome da Iran odustane od nuklearnog materijala, prekine obogaćivanje i napusti prijetnju balističkim projektilima.
Očekuje se da će Vance predvoditi američko izaslanstvo na pregovorima planiranim za petak u Pakistanu - što je daleko najvažniji zadatak njegove političke karijere.
I dalje postoje velike razlike između američke i iranske vizije dogovora, što ostavlja realnu mogućnost nastavka rata.
Što slijedi?
Ministar obrane Pete Hegseth i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt očekuju se na konferencijama za medije u srijedu, gdje će kritizirati one koji su osporavali Trumpove prijetnje uništenjem Irana.
Tvrdit će da su upravo te prijetnje omogućile postizanje dogovora.
Iranski režim, koji iznosi upravo suprotan argument, mogao bi se pitati jesu li Trumpove prijetnje uistinu završene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare