Kosor komentirala izjavu ministra: Onaj koji je rekao da predsjednika financiraju Rusi?

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje je govorila o političkim aktualnostima.

Jadranka Kosor osvrnula se na inauguraciju Zorana Milanovića i njegov govor:

“Bila je lijepa, skromna, svečana, bila je u skladu s mojim očekivanjima jer i ja mislim da u ovim vremenima priliči samo jedna takva skromna svečanost koja obilježava kraj jednog mandata i početak drugog s istim predsjednikom. Program je bio lijep i sam po sebi poruka, odaslane su snažne poruke, bilo je dirljivo i na trenutke su neki zasuzili. Govor je bio kratak, možda je mogao biti i duži, ali bio je sveobuhvatan. Predsjednik je dotaknuo sve neuralgične točke, sva najvažnija pitanja koja nas u ovom trenutku tište. Drago mi je što je spomenuo najosjetljivije skupine u društvu, što se kroz govor zauzeo za njih, a spomenuo je i, između redova, politiku naoružavanja, vojsku, obranu, ali i kako on vidi vanjsku politiku Republike Hrvatske. Dolazimo do toga da ujednačene i dogovorene vanjske politike Hrvatske nema, čak i u ovom trenutku, predsjednik je dao naznake kako on vidi poziciju Hrvatske u ovim teškim i turbulentnim vremenima.”

Kakvu su poruku poslali članovi Vlade?

Komentirala je i nedolazak članova Vlade na inauguraciju i što bi značilo da je odluka vodstva HDZ-a bila drugačija: “To bi značilo da je prihvaćena pružena predsjednikova ruka u izbornoj noći, da je prihvaćena ruka suradnje koja je i više nego nužna u ovim teškim vremenima gdje ne znamo što nas sutra čeka. I Europska unija nije ujedinjena oko mnogih stajališta, raslojava se na važnije i nevažnije članice, kao što vidimo iz sastanka koji je sazvao Macron i na one države koje podržavaju Vladimira Putina te na one koje ga ne podržavaju. Svi smo jedna Europska unija i to otvara niz dodatnih teških pitanja. Prava poruka svima nama, naciji, bi bila da će poštovati Ustav i doći na inauguraciju. Ustav ne nalaže da predsjednik Vlade ili Sabora moraju doći na inauguraciju, ali to bi bila poruka koju bi svi jasno iščitali.”

“Talambas nesuradnje se nastavlja”

“Predsjednik Vlade sudjeluje na jednom takvom sastanku gdje se očigledno razgovara i dogovara kako se pozicionirati prema Americi, novoj konstelaciji snaga i u NATO-u i odnosu Europe u cjelini, Amerike, Rusije, kako i dalje pomoći Ukrajini, a zadržati ono što smo smatrali vrednotama. Mi ponovno ne znamo koja stajališta zastupa predsjednik Vlade i je li to usuglašeno s predsjednikom Republike, moralo bi, a koliko ja znam nije.”, dodala je Kosor.

“Talambas nesuradnje se nastavlja…

Važna poruka bi bila doći tamo i da je nakon inauguracije predsjednik Vlade rekao da je prihvatio poziv predsjednika na sazivanje sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Kada, ako ne sada? Zašto? Zato što to Ustav kaže, zato što to Ustav naređuje. Cijela nacija drhti i svi pričamo o tome hoće li se ili neće sastati umjesto da komentiramo što su odluke Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost i kako će se postaviti država”, navodi Kosor.

“Cijela država će biti na nogama”

Komentirala je i izjavu Gordana Grlića Radmana koji je rekao da misli da bi mogli dati Milanoviću šansu: “Onaj koji je izjavio da predsjednika Republike financiraju Rusi, da predsjednika financira Vladimir Putin? Lijepo je to čuti da se daje šansa predsjedniku, ali moramo bi to jasnije obrazložiti. Novu šansu Milanoviću je dalo 1.122.859 birača, to je nova šansa predsjedniku. To je bila poruka predsjedniku Republike, ali i Vladi. Ako se dogodi oblik suradnje, cijela država će biti na nogama, to će zauvijek biti nategnuto. Najteže će biti ministrima, recimo ministru pravosuđa koji je govorio da za njega predsjednik ne postoji, da on nije predsjednik, možda je mislio na onog predsjednika prije 18. veljače pa će mu s ovim predsjednikom biti lakše.”

